Dobrovolníci se na akci Ukliďme Česko poprvé vydají i do pohraničních opevnění

„Aktuálně se nám do skupiny přihlásilo přesně čtyřicet pět dobrovolníků. Předpokládám, že si lidé vezmou zhruba čtyři objekty, které mají blízko nebo ke kterým mají vztah. Celkově si myslím, že vyklizených bunkrů bude v řádu desítek,“ uvedl zakladatel skupiny Ukliďme bunkry Pavel Nitra. Úklid bude podle něj nutný také v okolí staveb.

Opevnění se v současnosti nejčastěji využívají jako černé skládky. Důvodem je jejich odlehlá lokalita. „Lidé mají tendenci se nepořádku zbavovat tam, kde je to nejmíň vidět. Bunkry se nachází mimo dosah, takže jsou pro ně ideální volbou,“ poznamenal Nitra. Zároveň jsou využívány pro přenocování. Mezi odpadky se tak mohou nacházet i nebezpečné předměty jako jehly nebo sklo.

Dokonalý úklid není třeba

Podstatou plánu „bunkrácké“ komunity ale nejsou perfektně vyčištěné prostory. „V popisu skupiny je, že to nejde vyklidit úplně dokonale. To by jinak musela být organizovaná skupina třeba pěti lidí s podporou hasičského sboru. Pokusíme se tomu pomoct. Nejde nám o to, abychom ten objekt dokonale vyčistili. To ani není v silách jednotlivců. Uvidíme, jak to půjde,“ okomentoval Nitra. Pro razantní změnu by tedy byly potřeba několikanásobné skupiny dobrovolníků i asistence hasičů.

Původním plánem Ukliďme bunkry bylo pouze oslovit aktuální nadšence válečných opevnění. Po připojení se k organizovanému jarnímu úklidu Ukliďme Česko ale doufají v oslovení širší veřejnosti. „Možná to někoho i ťukne, protože ne každý je v komunitě. Spousta lidí to bere jen tak, že se občas podívají na nějaký bunkr. Díky nám by si mohli uvědomit, že v sousedství je například skládka, kterou by mohli zlikvidovat,“ doufá Pavel Nitra.

Rozprodávání opevnění do soukromého vlastnictví

Na linii českých hranic se nachází přes deset tisíc objektů vojenského opevnění. Ty se dělí na lehké, zvané řopíky, a těžké, tedy bunkry. Jejich chátrající stav je v dlouhodobém řešení. Ministerstvo obrany jich aktuálně vlastní největší podíl, celkově 1911. Dlouhodobě se snaží rozprodávat tento majetek do soukromého vlastnictví. Pro řopíky a bunkry je to tak jediná možnost záchrany. Noví majitelé se je snaží opravit a vdechnout stavbám druhý život. Pro rok 2024 je podle mluvčí ministerstva obrany naplánováno nabízet k prodeji přes padesát objektů.