Do konce roku se otevře sto kilometrů nových dálnic

Jeho součástí je i kilometrový hloubený tunel Pohůrka, který má výrazně ulevit dopravě na jihu Čech. Na propojení s Rakouskem si ale řidiči počkají až do roku 2027 a do hlavního města po dálnici dojedou až o další čtyři roky později.

Resort dopravy v takových projektech vidí budoucnost. Na ministerstvu od začátku roku působí pro přípravu PPP projektů samostatné oddělení, aby v nich bylo možné pokračovat, uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). „Z těch dalších připravovaných projektů je to právě důležitý úsek dálnice D35, ale do budoucna také středočeská D3 nebo D55 na Moravě,“ přiblížil ministr. S financováním dálnic pomocí PPP projektů souhlasí i opozice. Nebude tak totiž potřeba žádat o půjčky.

Problémy letos měla výstavba D49 mezi Hulínem a Fryštákem. Původně měli silničáři otevírat sedmnáct kilometrů, nakonec to ale kvůli problémům se stavebním povolením bude jen necelých deset. „Zbylá část vedoucí až k Fryštáku by se měla zprovoznit na jaře v závislosti na tom, kdy obdržíme právní moc stavebního povolení na provizorní napojení,“ uvedl šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

K rychlejší tempu přípravy i realizace staveb pomohly mimo jiné novely liniového a stavebního zákona. Podle Ředitelství silnic a dálnic je dnes možné stavbu připravit během pěti až šesti let. Tak dlouho přitom dříve trvalo jen získání územního rozhodnutí.

Kupka proto počítá s tím, že do roku 2033 bude dokončená celá základní dálniční síť. Zrychlení přípravy i realizace staveb je podle něj významné. „Tolik kilometrů dálnic, jako se uvede do provozu letos, se v žádném roce historicky neotevíralo,“ podotkl Kupka.

Zároveň zdůraznil, že přibližně na podobném množství nových dálničních úseků se také začne pracovat. „Znamená to, že i pro další léta bude nachystaná spousta staveb k otevření,“ dodal. Jen příští rok se má zprovoznit asi šedesát kilometrů nových vysokorychlostních silnic.

Místopředseda sněmovny Karel Havlíček (ANO) však upozornil, že bývalá vláda té současné předala 130 kilometrů rozestavěných dálnic. „Jen dostavují to, co jsme zahájili. A to musíme objektivně říct, že to se daří plnit,“ prohlásil.

Při nákupu dálniční známky ministerstvo varuje před podvody

Rozšiřování sítě má mít nově částečný vliv i na cenu dálniční známky. V ceně pro rok 2025 se sice ještě neprojevilo, do té za rok 2026 se ale již propíše.

Od nového roku tak elektronické dálniční známky podraží podle nové zákonné valorizace. Jednodenní e-známka vyjde nově na 210 korun, za roční zaplatí řidiči o 140 korun víc než letos, a to 2440 korun. Pokud si ji ale lidé koupí do konce prosince, zaplatí ještě letošní cenu.