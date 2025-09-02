Všechny děti si podle nové vyhlášky o školním stravování, která bude platit od příštího školního roku, budou moci donést do jídelny i své obědy. Nebude se to týkat jen dětí se zdravotním omezením, jako je bezlepková dieta nebo cukrovka. Vyhláška, která změní potravinový koš pro vaření ve školní jídelně, má i své kritiky. Podle resortu zdravotnictví byla ale projednána dostatečně, příprava začala před jedenácti lety.
Děti si budou moci ve školní jídelně sníst i vlastní oběd
Některé školy už v současné době umožňují dětem konzumovat vlastní jídla. „V jiných evropských zemích je to úplně standardní. Tato menšina dětí nemá být vylučovaná ze společného stravování,“ uvedl náměstek ministra školství Jiří Nantl (ODS). Podle něj je společné stravování pro děti důležité i ze sociálního hlediska.
Toho, že si budou děti nosit do školy nezdravé jídlo, které budou jíst v jídelně s ostatními, se neobává. „Pokud se tak bude dít, tak myslím, že to spadá do oblasti pedagogického působení,“ dodal.
Méně soli i sladkých nápojů
Jídlem ze školních jídelen se podle odborníků stravuje až pětina populace, kromě dětí také zaměstnanci škol, část seniorů a další strávníci, kteří si obědy v jídelnách kupují. Školní jídelny by podle návrhu na první změnu po třiceti letech měly servírovat například méně brambor, omezit by se měly sladké nápoje nebo sůl v pokrmech. Snížit by se měly i průměrné porce masa, naopak mírně přibýt by mělo ryb či luštěnin.
Původní pravidla jsou třicet let stará, změnila se ale podle Alexandry Košťálové ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ) nabídka potravin i zdravotní stav populace. Deset let měly školní jídelny na to, aby se seznámily s principy nových jídelních norem, míní s tím, že nová vyhláška jim nastavuje nepodkročitelný standard.
Jaký je přesně podíl školních jídelen, které už podle nových pravidel vaří, a těch, které změnu zatím ještě odkládají, ministerstva nevědí. Povinné dodržování norem daných současným spotřebním košem většina z nich počítá ve speciálním softwaru. Podle Košťálové by je jejich dodavatelé měli aktualizovat zhruba za měsíc. SZÚ pro jídelny připravil také nabídku receptů, videonávody, webináře i krajské semináře.