„Čuňas“ Stárek zřejmě zatím generálem nebude, zjistili Reportéři ČT

Před sametovou revolucí byl František Stárek, známý pod přezdívkou Čuňas, vězněný komunistickým režimem. Po roce 1989 působil jako důstojník českých tajných služeb a podílel se například na zatčení občana České republiky, který chtěl z Běloruska pašovat obohacený uran, který by mohl sloužit k výrobě špinavé atomové bomby. V září se v médiích objevila informace, že bude za svou práci povýšen do generálské hodnosti. Jenže do pátku 24. října mu žádná pozvánka na povyšování do Míčovny Pražského hradu nepřišla, přiblížil novinář David Vondráček v pořadu Reportéři ČT. Úřad vlády nevidí důvod se k tomu v této chvíli vyjadřovat, uvedla mluvčí vlády Lucie Michut Ješátková.