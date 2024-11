Covid-19 tady s námi bude velmi dlouho, možná navždy, říká Prymula

„Bude tady s námi velmi dlouho, pokud ne už navždy,“ řekl v pátek ve vysílání ČT24 o onemocnění covid-19 epidemiolog Roman Prymula. Věří ale, že nezmutuje do podoby „mnohem dramatičtějšího klinického průběhu“. V Česku podle něj dochází v posledních týdnech ke značnému poklesu nových případů. „Počet úmrtí denně je kolem jednoho, maximálně dvou, což znamená, že data jsou výrazně nižší, než byla před nějakými pěti nebo šesti týdny,“ konstatoval Prymula. V neděli uběhne přesně pět let od nahlášení prvního případu nákazy člověka novou formou koronaviru.

Virus se podle Prymuly neustále vyvíjí a stále vznikají nové varianty. „Virus se chová ze svého hlediska velmi logicky, chce se velmi intenzivně šířit,“ zmínil. „Naštěstí nezpůsobuje závažnější onemocnění, naopak je mírně lehčí. Ale to neznamená, že se tady nemohou vyskytovat případy, u nichž je průběh výrazně těžší,“ dodal. Spoléhat na imunitu podle epidemiologa nelze, protože po očkování i prodělání nemoci zhruba po šesti měsících klesá.

Prymula také zmínil, že nelze vyloučit možnost, že se virus znovu „rozjede“ do větší vlny. „Koronavirus obecně nás ve 21. století poměrně překvapuje,“ řekl a připomněl epidemie SARS a MERS. „Pokud hovoříme o covidu jako takovém, tak ten tady na rozdíl od těch předcházejících dvou epidemií zůstává. Bude tady s námi velmi dlouho, pokud ne už navždy,“ konstatoval.

Seniorům a rizikovým osobám Prymula doporučil očkování

Očkování proti covidu bude podle Prymuly na podobné úrovni jako v případě chřipky. „Je vidět, že proočkovanost v tuto chvíli dramaticky poklesla, protože to onemocnění už není bráno jako něco raritního, co přichází zcela nečekaně. To znamená, že řada lidí už se proti němu neočkuje,“ sdělil.

Seniorům a rizikovým osobám by ale vakcinaci nadále velmi důrazně doporučil. „Nemusíme se očkovat každých šest měsíců, ale před těmi vlnami, to znamená dejme tomu jednou ročně, je to u těch nejrizikovějších naprosto namístě,“ podotkl.