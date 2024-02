Cílem ANO je vyhrát příští sněmovní volby, řekl Babiš v rozhovoru s ČT. Nevyloučil svoji kandidaturu na premiéra

Bývalý premiér Andrej Babiš obhájil pozici předsedy opozičního ANO, které vede nepřetržitě od založení v roce 2012. V rozhovoru pro ČT označil za současný hlavní cíl vítězství v příštích sněmovních volbách. Nevyloučil přitom, že by znovu usiloval o post premiéra. Chce také přesvědčit příznivce svého hnutí, aby víc než dříve přišli k červnovým volbám do Evropského parlamentu.

„Jsem lídr, protože jsem předseda. Jsem i kandidátem na premiéra, stejně jako premiérem může být pan (Karel) Havlíček, nebo paní (Alena) Schillerová,“ uvedl Babiš.

V letech 2017 až 2021 byl předsedou vlády. Řekl, že ho to bavilo, protože se budovala dopravní infrastruktura a připravovaly se například projekty boje proti rakovině či pro reformu psychiatrické péče. Měl také kontakty se světovými lídry.

Na otázku – A chcete to zopakovat? – odpověděl: „Tak zatím to tak vypadá, no tak uvidíme, to je ještě daleko.“

V rozhovoru také uvedl, že už nepočítá se svou případnou další kandidaturou na prezidenta, jako tomu bylo ve volbách roku 2023. Řekl, že je to určitě uzavřená kapitola.