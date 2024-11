Česko obdrží samohybné houfnice Caesar zřejmě v březnu

Česko se připravuje na dodávky samohybných houfnic Caesar vyráběných ve Francii za více než deset miliard korun. Praha jich zakoupila 62, což je o deset více oproti původnímu sjednanému počtu, a zatím je nedostala. Právě kvůli navýšení počtu houfnic došlo podle Francie ke změně harmonogramu a Česko by je mělo obdržet v březnu 2025. Houfnice Caesar využívá také například Ukrajina v boji proti ruské agresi.

Na výrobě spolupracují ze čtyřiceti procent také české firmy, například podvozek houfnice Caesar vyrábí závod Tatra. „Už Dánové si objednali samohybné houfnice, kde je podvozek Tatra, a všechny houfnice, které budou dodány do Česka, mají také podvozek z tohoto závodu,“ informoval Šmíd.

„Je vidět, že francouzský závod vše přizpůsobil výrobě. Provoz, co se týče munice, zdvojnásobili, v některých fázích dokonce ztrojnásobili. Pracuje se tu 24 hodin denně,“ uvedl Šmíd. Dříve vyrobení houfnic trvalo několik měsíců, nyní je již doba kratší.

V lednu letošního roku francouzský ministr obrany oznámil, že za letošní rok by mělo být vyrobeno asi osm desítek samohybných houfnic Caesar pro Ukrajinu. Podle Šmída to tak teoreticky může mít vliv na zpoždění dodávek do Česka.