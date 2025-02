Česko dostalo kvůli kybernetickému zákonu vytýkací dopis z EK

Nový zákon o kybernetické bezpečnosti vzniká primárně kvůli nutnosti převést do českého práva evropskou bezpečnostní směrnici NIS2. Tuzemsko mělo na její přijetí čas do loňského října. Návrh zákona je nyní ve sněmovně.

„Členské státy se s tou implementací měly vypořádat do října loňského roku, takže jsme v prodlení rámcově půl roku. Koncem roku Česká republika obdržela vytýkací dopis z Evropské komise, že nesplnila to, co měla. K tomu si dožádala nějaké naše vyjádření, na něm se teď pracuje,“ uvedl ředitel NÚKIB Lukáš Kintr. Uvedl, že pokud by se ještě tento rok podařilo nedostatek napravit, nemělo by to Česko nějakým způsobem poškodit. „V opačném případě ale je potřeba počítat s opravdu vysokými pokutami,“ doplnil.

Reakcí na vytýkací dopis je podle něj žádost o pochopení s tím, že norma je v parlamentu, což vyžaduje nějaký čas. Žádat bude NÚKIB o prodloužení termínu. V Česku zákony obvykle nabývají účinnosti od pololetí nebo s novým rokem, nejbližší možný termín je tedy nabytí účinnosti zákona od 1. července. Realističtější termín je podle Kintra ale od 1. ledna 2026.