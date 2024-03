Česká ekonomika loni klesla o 0,4 procenta, potvrdili statistici

Na vývoj HDP v posledním kvartále loňského roku pozitivně působila zahraniční poptávka a růst spotřeby domácností. „Naopak tomu bylo u tvorby kapitálu, kde sice rostly investice do fixního kapitálu, ale výrazně poklesl stav zásob,“ komentoval ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.

Česká ekonomika loni podle odhadu ČSÚ klesla o 0,4 procenta, ovlivnil to i propad německého hospodářství

„Hlavním důvodem, proč i nadále (ekonomika) zaostává za předpandemickou úrovní, zůstává slabá spotřeba domácností, které k tehdejšímu objemu schází dramatických 8,3 procenta,“ poukázal hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil. Zároveň ale upozornil, že v posledním kvartálu roku spotřeba domácností mezičtvrtletně vzrostla o 0,5 procenta, což signalizuje její oživení po opadnutí vysoké inflace. „Právě spotřeba domácností ovšem již zřejmě dosáhla svého dna a v nadcházejícím období by měla převzít roli tahouna ekonomiky,“ dodal.

Podle hlavního ekonoma Banky Creditas Petra Dufka celkové výsledky české ekonomiky nejsou rozhodně uspokojivé. „Ukazují, jak hluboký zářez do životní úrovně a chodu celého hospodářství udělala vysoká inflace poháněná v našem případě nejen energiemi, ale zdražováním téměř všeho,“ konstatoval. Upozornil, že se Česko loni ještě vzdálilo od hospodářské úrovně před pandemií covidu-19.

Analytici oslovení ČTK se shodují, že českou ekonomiku loni táhla dolů slabá spotřeba domácností tlumená vysokou inflací, výsledek naopak zachránil automobilový průmysl. „Bez silného vlivu automobilového sektoru, který táhl celý průmysl, by byl pokles ekonomiky přes jedno procento. Automobilový sektor je však již na hraně svých kapacit a v letošním roce tak těžko poskytne obdobně výrazný prorůstový impulz jako loni,“ řekl hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler.

Rovněž hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek vidí u spotřeby domácností obrat k lepšímu. „Obrat k růstu soukromé spotřeby má všechny předpoklady pokračovat a sílit. Takovému vývoji by měla napomoci nečekaně rychle klesající inflace,“ míní.

V letošním roce by podle analytiků mělo nastat hospodářské oživení, růst HDP ale nepředpokládají příliš vysoký. Brzdit ho můžou i ekonomické problémy Německa, které je hlavním vývozním trhem pro české firmy. „V kombinaci s konsolidačním balíčkem se tak dá očekávat, že růst tuzemské ekonomiky zůstane v letošním roce poměrně slabý a z dnešního pohledu by byl úspěch, pokud by překonal jednoprocentní hranici,“ řekl Seidler.