Drtivá většina Čechů pociťuje dopady inflace. Věří ale, že letos bude lépe

Dopady vysoké inflace pociťuje 85 procent Čechů, na 44 procent dopadly změny obsažené ve vládním konsolidačním balíčku. Lidé i nadále chtějí šetřit na potravinách a energiích a omezují návštěvy restaurací. Zároveň se ale proti loňsku zvýšil podíl lidí, kteří věří, že budou letos s financemi vycházet lépe než v předchozím roce. Je jich 37 procent, před rokem to bylo 31 procent, vyplývá z průzkumu agentury Ipsos pro Generali Investments CEE.

V průzkumu uvedlo 67,3 procenta respondentů, že si loni s vysokou inflací dokázali poradit jen obtížně. Je to o sedm procentních bodů víc než v roce 2022. Zároveň ale sílí optimismus ohledně letošního vývoje.

„Optimističtí můžeme být též ve vidině růstu spotřeby domácností, a to díky klesající inflaci, která by letos měla dosáhnout 2,6 procenta. Také ceny energií se konečně stabilizovaly a pozitivně zapůsobí i klesající úrokové sazby. Díky souběhu těchto vlivů by se spotřebitelům mělo v novém roce finančně ulevit,“ dodal Jáč.

Inflace už přestala být hlavním strašákem pro osobní finance, ukázal průzkum. Zatímco loni se jí obávalo 46,8 procenta Čechů, letos to je 27,9 procenta.

Přetrvávají naopak obavy z vysokých cen energií, které má 33,6 procenta lidí, před rokem to bylo 30,7 procenta. Podle autorů průzkumu je to dáno i tím, že ke konci loňského roku skončila platnost vládních stropů na energie a od ledna spotřebitelé znovu hradí v ceně elektřiny i podporu obnovitelných zdrojů energie.