ON-LINE: Češi rozhodují o části Senátu

Otevřely se volební místnosti a lidé vybírají ve druhém kole nové senátory. Volby do horní komory parlamentu se nyní konají ve 22 obvodech z 27. Už v prvním kole poslali Češi do Senátu pět kandidátů.

Lidé mohou v pátek volit do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00. Hlasovací lístky dostanou ve volebních místnostech, do nichž si stejně jako před týdnem musejí vzít průkaz totožnosti.