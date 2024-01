Cermat zpřístupnil ředitelům portál pro elektronické přihlášky na střední školy, studenti je mohou podat od února

Ředitelé mohou od pondělí do systému nahrávat své podmínky přijímacího řízení, jaké vyžaduje škola přílohy, obory, které otevírají, i počet studentů přijímaných v prvním kole přijímacích zkoušek. „Musíme tam zadat jednotlivé obory vzdělání s jejich kódy, počet uchazečů a další informace o škole. To znamená nahrát tam do 31. ledna například kritéria k našemu přijímacímu řízení,“ popsala ředitelka Gymnázia Budějovická v Praze Zdeňka Bednářová.

Ověření pomocí bankovní identity

Lidé se budou moci do Digitálního přihlašovacího systému (DiPSy) dostat pomocí například bankovní identity. Systém je také propojený s registrem obyvatel, díky tomu se předvyplní údaje dítěte i zákonného zástupce. „Už pouze vyberou jednu až tři školy, na které se jdou hlásit, srovnají si je do pořadí, v jakém chtějí mít priority,“ popsal ředitel Cermatu Miroslav Krejčí.

Poté, co si vyberou školy, zjistí, jaké přílohy vyžadují. Ty by měli do systému nahrát. Následně přihlášku uloží, na e-mail jim přijde potvrzení. „Pokud se rozmyslí a chtějí něco změnit, tak do 20. února to budou moci změnit,“ doplnil Krejčí.

Školy můžou, ačkoliv nemusí, požadovat i přehled výsledků žáků ze základní školy. Základní školy by měly podle Krejčího žákům dát stránku s QR kódem, kterou by rodiče nahráli do systému. „Je to na rozhodnutí základní školy, není to jejich povinnost, ale většina dětí by to měla dostat automaticky,“ uvedl Krejčí. Možností je i naskenovat vysvědčení ze základní školy.

Pokud budou školy požadovat zdravotní posudek, mohou rodiče nahrát do systému jeden, musí ale obsahovat kódy všech oborů, na které se žák hlásí, jež zdravotní posudek vyžadují.