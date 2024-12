Byl to velmi náročný rok, ale i plný naděje, zní z FF UK

„Pomáhat určitě pomáhá. Myslím si, že právě studenti psychologie jsou takoví, kteří mají ve své krvi vůli pomáhat. Když se stala v minulosti nějaká tragická událost, studenti vždycky přišli za vedoucím naší katedry a ptali se, co by šlo udělat. A to se stalo i tady,“ vzpomínala v rozhovoru.

S enormní bolestí a ránami, které se možná nikdy nezahojí, se podle ní každý vypořádával odlišně. „Studenti jsou zasažení, ale předávají psychickou podporu, což je jedinečný koncept v celém světě. Myslím si, že Peerko a další podobné aktivity lidí mohou přinést naději a drobnou záplatu na to, co hrozného se tady stalo,“ pokračovala Fáberová.

Budova FF UK se otevírala postupně. Tragédie podle Fáberové v lidech na fakultě vzedmula sílu získat „svůj druhý domov zpět“. „Akademická obec je takový svět ve světě. Tato událost podle mě v lidech probudila něco, co řeklo: ‚My si to nechceme nechat vzít.‘ Sama za sebe jsem cítila obrovskou náklonnost vůči fakultě.“

„Fond odolnosti má pokračovat v tom, co jsme začali se sbírkou – posilovat odolnost studentů, zaměstnanců, ale i celé komunity kolem univerzity. Fond doktorky Hlávkové míří na podporu studentů, kteří zažili nějaké tragické události a znemožňuje jim to plnohodnotné studium. Fond doktora Dlaska podporuje finská a švédská studia,“ shrnul Vokáč.

Posilovat je potřeba i odolnost jednotlivců. „Měli bychom se starat o své zdraví, být se svými blízkými. Pokud je to nutné, vyhledat psychologickou pomoc. Dobře spát, dobře jíst. Netlačit tolik na sebe. Dnešní doba je v tomto hodně rychlá, hodně se porovnáváme s ostatními z celého světa díky sociálním sítím. Měli bychom hledat to dobré v sobě a koukat na svět optimisticky,“ dodala Fáberová.

Podpora odolnosti začala podle Vokáče okamžitě po tragédii skrze probační a mediační službu. „I pro nás to byl ozdravný proces. Mohli jsme si prověřit, že věci, které děláme celou řadu let, můžeme nabídnout těm, co je nejvíc potřebují. Univerzita určitě potřebovala tuto podporu a my potřebujeme podporu univerzity, takže věřím, že ozdravný proces se daří a má i viditelné výsledky,“ doplnila krizová interventka a vedoucí střediska Probační a mediační služby Praha Jana Mottlová.

Proti pocitu bezmoci podle ní pomáhá soudržnost. „To, že se člověk může na někoho obrátit a že ví, že bude vyslyšen. To, co pomáhá v odolnosti, je trénink. Je to o tom, abychom si zkoušeli situace, které pro nás nejsou příjemné. My poskytujeme workshopy pro zaměstnance UK, kde trénují deeskalaci konfliktu. Věřím, že se odolnost natrénovat i posílit dá... nikdy nebudeme připraveni, ale můžeme být silnější a zkušenější,“ konstatovala Mottlová.