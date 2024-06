Vzniká centrum odolnosti, řekla rektorka půl roku po střelbě na fakultě

Je důležité, aby Univerzita Karlova (UK) i česká společnost byly odolné, připravené a dbaly na psychické zdraví. Na úvod zhodnocení šesti měsíců, které uplynuly od tragické střelby na Filozofické fakultě UK, to řekla rektorka UK Milena Králíčková. Pro zvýšení odolnosti vysoké školy vzniká nové Centrum resilience.

Centrum se chce podle Tesárka věnovat především rozvoji informačního bezpečí a podpoře připravenosti lidí, zároveň hodlá spolupracovat s bezpečnostním odborem univerzity. Podpořit by také mělo vzdělávání lidí například v první pomoci, ve schopnosti reagovat na závažné krize u sebe či blízkých nebo zpracovávat emoce v náročných situacích.

Zástupci vedení fakulty a univerzity věří, že sdílení informací a zkušeností z uplynulých šesti měsíců by mohlo být přínosné pro instituce, které by se v budoucnosti věnovaly podobným událostem. Zkušenosti je podle děkanky FF UK Evy Lehečkové nutné nezapomenout. Potřeba různorodé podpory, například té psychické, je podle ní dlouhodobá. Jaké jsou potřeby lidí na fakultě, zjišťovalo vedení dotazníky. Z těch nyní vyhodnocuje, co bude nutné udělat v zimním semestru.