Významné budovy ve velkých českých městech pomáhaly šířit osvětu o plicní hypertenzi. Jedním z příznaků nemoci je modrání rtů a konečků prstů, proto organizátoři zvolili modré nasvícení staveb. Správná diagnóza plicní hypertenze trvá i dva roky. Tato vážná nemoc, která může vést až k selhání srdce, postupuje plíživě. Před charakteristickým modráním se projevuje jako řada běžnějších chorob.
Budovy v Česku svítily modře. Upozorňovaly na plicní hypertenzi
před 6 mminutami|Zdroj: Sdružení pacientů s plicní hypertenzí