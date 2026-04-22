„Bizarní,“ odmítl Berbr obžalobu v kauze dezinfekce stadionů


před 57 mminutami|Zdroj: ČTK

Bývalý místopředseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Roman Berbr ve středu odmítl obžalobu z podvodu v kauze dezinfekce fotbalových stadionů. Označil ji za bizarní a prohlásil, že se cítí nevinen. Někdejší fotbalový funkcionář se spolu s dalšími pěti lidmi, fotbalovou FK Příbram a třemi firmami u soudu zpovídá kvůli zakázce za zhruba 9,9 milionu korun, u které podle státního zástupce Jana Scholleho vítězná firma vyfakturovala peníze za fiktivní práce.

Žalobce sdělil, že obžalovaným navrhuje uložit podmíněné a peněžité tresty. FAČR škodu nevymáhá, uzavřela s dodavatelem již dříve smlouvu o narovnání.

„Obžalobu považuji za bizarní a vyjádření FAČR za skandální,“ prohlásil Berbr. Reagoval tak i na slova zástupce fotbalové asociace, podle kterého Berbr touto kauzou ještě zhoršil již značně poškozenou pověst organizace. Advokát bývalého místopředsedy Michal Sýkora doplnil, že se v souvislosti s dezinfekcí stadionů žádný trestný čin nestal.

Kromě Berbra jsou mezi stíhanými majitel klubu FK Příbram Jan Starka, fitness trenér a mistr Evropy a světa ve sportovním aerobiku David Huf, bývalý ligový fotbalista Jiří Tymich, zápasník MMA a fitness trenér Pavel Simandl mladší a jeho otec Pavel Simandl starší. Za organizátora trestné činnosti označil Scholle Simandla mladšího, který čelí obžalobě z podvodu a praní špinavých peněz. Ostatní se většinou zpovídají pouze z legalizace výnosů z trestné činnosti. Všichni také vinu odmítli.

Vydezinfikovaný jen zlomek prostor

Zakázku na dezinfekci získala v roce 2020 Tymichova firma. Od FAČR dostala 9,89 milionu na dezinfekci devadesáti stadionů včetně šaten a chodeb. Podle státního zástupce byl ale objem prací, a tudíž i cena, extrémně nadsazený. Namísto dezinfekce zadaných 2,7 kilometru krychlových prostoru vydezinfikovala společnost podle něj pouze zlomek. Přes další společnosti se pak snažila získané peníze vyprat. Fakturovala jim neexistující reklamní a jiné práce. FAČR tak obžalovaní způsobili podle žalobce škodu zhruba 8,7 milionu.

Berbr prohlásil, že nikoho nepodvedl. Snažil se prý jen zajistit vydezinfikování kabin a přístupových chodeb na fotbalových stadionech v době pandemie covidu-19. Firmu podle něj vybralo a cenu schválilo vedení FAČR, které má šest lidí. Předseda Martin Malík informoval i výkonný výbor. Každou fakturu musel podle místopředsedy schválit a podepsat šéf asociace a ekonomický ředitel. Smlouvy schvalovalo i právní oddělení.

„Nikdy jsem nikoho od firmy Tymich nepotkal a neviděl,“ tvrdí Berbr. Asociace podle něj prostě hledala společnost, která bude schopna dezinfekce plošně provést. Doplnil, že nedokázal posoudit, zda je cena za práci vysoká, či nízká s tím, že nikdy podobný problém neřešil. Částku ale prý neschvaloval on.

Většinu peněz dostala asociace později zpět, protože s dodavatelem uzavřela dohodu o narovnání. Za odvedené práce firmě zbylo zhruba 700 tisíc korun. „Největší újma je v nemajetkové rovině,“ prohlásil zástupce FAČR. Podle něj bude pro organizaci největším zadostiučiněním spravedlivý rozsudek, který odradí ostatní od podobného jednání.

Kauza začala ještě za bývalého vedení FAČR. Na nesrovnalosti kolem zakázky na dezinfekci upozornila v prosinci 2020 kontrolní a revizní komise fotbalové asociace. Berbr byl už nepravomocně odsouzen k podmíněnému trestu v jiném případu, který se týká korupce a ovlivňování výsledků zápasů.

Odbory ČT a ČRo s iniciativou Veřejnoprávně vyhlásily stávkovou pohotovost

Slovensko a Maďarsko odvolaly blokaci balíku sankcí proti Rusku

Írán hlásí zabavení lodí v Hormuzském průlivu

Agrofert může opět čerpat dotace, rozhodl zemědělský fond

Senát odmítl vládní návrh na regulaci cen paliv

Komise navrhuje odklon od fosilních paliv či koordinaci v reakci na zdražování energií

Na ukrajinské straně začalo napouštění ropovodu Družba, oznámila Bratislava

Chceme příměří, ne mír, říká libanonský analytik

Aktuálně z rubriky Domácí

Sněmovna nedokončila první čtení návrhu na zrušení nominačního zákona

Poslanci nedokončili první čtení návrhu na zrušení zákona o postupu výběru nominantů do orgánů státních a polostátních firem. Zákon podle předkladatelů z řad koalice neplní účel, opozice volá po jeho zpřesnění. Na programu je také předloha o stanovení předporodního rodičovského příspěvku v pevné částce patnáct tisíc korun měsíčně. Opozice znovu neprosadila debatu o budoucnosti veřejnoprávních médií. Pirátský předseda Zdeněk Hřib neuspěl ani s návrhem, aby poslanci projednali rozdělování zemědělských dotací.
09:00Aktualizovánopřed 11 mminutami

Odbory ČT a ČRo s iniciativou Veřejnoprávně vyhlásily stávkovou pohotovost

Odbory České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) s iniciativou Veřejnoprávně vyhlásily časově neomezenou stávkovou pohotovost kvůli chystanému vládnímu návrhu zákona o médiích veřejné služby a návrhu poslanců na omezení poplatků. Připojila se i jednotlivá regionální studia. Připravovaný zákon mimo jiné převádí financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Odpoledne se setká premiér Andrej Babiš (ANO) s generálním ředitelem ČT Hynkem Chudárkem.
10:00Aktualizovánopřed 12 mminutami

Agrofert může opět čerpat dotace, rozhodl zemědělský fond

Vložení akcií Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust je v souladu s národní i evropskou legislativou, od 20. února tak není důvod, aby holding nemohl čerpat dotace Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) nebo se nemohl účastnit jeho veřejných zakázek. Fond to uvedl s tím, že k uvedenému závěru došel na základě vyhodnocení nezávislých právních analýz. Současně uvedl, že nebude zpětně vymáhat nárokové evropské dotace, které Agrofert dostal v letech 2017 až 2021, tedy v době, kdy byl jeho někdejší majitel Andrej Babiš (ANO) premiérem.
10:25Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Senát odmítl vládní návrh na regulaci cen paliv

Zákon, který má změnit nynější formu regulace cen pohonných hmot, Senát ve středu podle očekávání hlasy opozice odmítl. Sněmovna tak bude muset o předloze rozhodovat znovu. Díky koaliční většině pravděpodobně v pátek senátní veto přehlasuje. O regulaci cen benzinu a nafty by pak do budoucna nerozhodovalo ministerstvo financí cenovými výměry, ale vláda svým nařízením. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) zkritizovala rozhodnutí Senátu, který podle ní povýšil své politické zájmy nad zájmy občanů.
09:11Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Nemocí z povolání ubylo v Česku o třetinu. Nejčastější byl stále covid

V České republice klesá počet hlášených nemocí z povolání, uvedl Státní zdravotní ústav (SZÚ). Počet případů podle něj klesl meziročně asi o devatenáct set – hlavní roli v tom hraje doznívání covidové pandemie.
před 1 hhodinou

Ústavní soud odmítl stížnost exšéfa nemocnice Dbalého

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost bývalého ředitele pražské Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého. S konečnou platností tak potvrdil úhrnný desetiletý trest vězení a také trest propadnutí majetku. Dbalý je od roku 2024 podmínečně na svobodě. Rozhodnutí ÚS, kterým kauza končí, padlo v březnu bez veřejného jednání, nyní je dostupné v internetové databázi.
09:23Aktualizovánopřed 4 hhodinami

VideoUrbanová zdůrazňuje tchajwanské investice. Rituálních tanečků netřeba, namítá Zahradil

Hosté Událostí, komentářů rozebrali hodnoty zahraniční politiky a dění okolo cesty předsedy senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan. Pozvání přijali expert Motoristů na zahraniční politiku a bývalý europoslanec Jan Zahradil a místopředsedkyně poslaneckého klubu STAN Barbora Urbanová. Ta míní, že udržovat hodnotovou zahraniční politiku včetně návštěvy Tchaj-wanu je důležité pro sebevědomí Česka. „My neurážíme Čínu tím, že jede nebo nejede předseda senátu na Tchaj-wan. (...) Jde hlavně o udržení tchajwanských investic, které mají větší potenciál než ty čínské. Jezdíme tam, kam to má větší smysl,“ uvedla. Podle Zahradila není potřeba kvůli tchajwanským investicím pořádat oficiální návštěvy a poškozovat tak vztahy s Čínou. „Nevidím důvod doprovázet náš zájem o investice Tchaj-wanu nějakými rituálními tanečky s kvazistátní návštěvou za použití vládní letky,“ oponoval. Diskusi moderoval Lukáš Dolanský.
před 6 hhodinami
