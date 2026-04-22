„Bizarní,“ odmítl Berbr obžalobu v kauze dezinfekce stadionů

Bývalý místopředseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Roman Berbr ve středu odmítl obžalobu z podvodu v kauze dezinfekce fotbalových stadionů. Označil ji za bizarní a prohlásil, že se cítí nevinen. Někdejší fotbalový funkcionář se spolu s dalšími pěti lidmi, fotbalovou FK Příbram a třemi firmami u soudu zpovídá kvůli zakázce za zhruba 9,9 milionu korun, u které podle státního zástupce Jana Scholleho vítězná firma vyfakturovala peníze za fiktivní práce.
Žalobce sdělil, že obžalovaným navrhuje uložit podmíněné a peněžité tresty. FAČR škodu nevymáhá, uzavřela s dodavatelem již dříve smlouvu o narovnání.
„Obžalobu považuji za bizarní a vyjádření FAČR za skandální,“ prohlásil Berbr. Reagoval tak i na slova zástupce fotbalové asociace, podle kterého Berbr touto kauzou ještě zhoršil již značně poškozenou pověst organizace. Advokát bývalého místopředsedy Michal Sýkora doplnil, že se v souvislosti s dezinfekcí stadionů žádný trestný čin nestal.
Kromě Berbra jsou mezi stíhanými majitel klubu FK Příbram Jan Starka, fitness trenér a mistr Evropy a světa ve sportovním aerobiku David Huf, bývalý ligový fotbalista Jiří Tymich, zápasník MMA a fitness trenér Pavel Simandl mladší a jeho otec Pavel Simandl starší. Za organizátora trestné činnosti označil Scholle Simandla mladšího, který čelí obžalobě z podvodu a praní špinavých peněz. Ostatní se většinou zpovídají pouze z legalizace výnosů z trestné činnosti. Všichni také vinu odmítli.
Vydezinfikovaný jen zlomek prostor
Zakázku na dezinfekci získala v roce 2020 Tymichova firma. Od FAČR dostala 9,89 milionu na dezinfekci devadesáti stadionů včetně šaten a chodeb. Podle státního zástupce byl ale objem prací, a tudíž i cena, extrémně nadsazený. Namísto dezinfekce zadaných 2,7 kilometru krychlových prostoru vydezinfikovala společnost podle něj pouze zlomek. Přes další společnosti se pak snažila získané peníze vyprat. Fakturovala jim neexistující reklamní a jiné práce. FAČR tak obžalovaní způsobili podle žalobce škodu zhruba 8,7 milionu.
Berbr prohlásil, že nikoho nepodvedl. Snažil se prý jen zajistit vydezinfikování kabin a přístupových chodeb na fotbalových stadionech v době pandemie covidu-19. Firmu podle něj vybralo a cenu schválilo vedení FAČR, které má šest lidí. Předseda Martin Malík informoval i výkonný výbor. Každou fakturu musel podle místopředsedy schválit a podepsat šéf asociace a ekonomický ředitel. Smlouvy schvalovalo i právní oddělení.
„Nikdy jsem nikoho od firmy Tymich nepotkal a neviděl,“ tvrdí Berbr. Asociace podle něj prostě hledala společnost, která bude schopna dezinfekce plošně provést. Doplnil, že nedokázal posoudit, zda je cena za práci vysoká, či nízká s tím, že nikdy podobný problém neřešil. Částku ale prý neschvaloval on.
Většinu peněz dostala asociace později zpět, protože s dodavatelem uzavřela dohodu o narovnání. Za odvedené práce firmě zbylo zhruba 700 tisíc korun. „Největší újma je v nemajetkové rovině,“ prohlásil zástupce FAČR. Podle něj bude pro organizaci největším zadostiučiněním spravedlivý rozsudek, který odradí ostatní od podobného jednání.
Kauza začala ještě za bývalého vedení FAČR. Na nesrovnalosti kolem zakázky na dezinfekci upozornila v prosinci 2020 kontrolní a revizní komise fotbalové asociace. Berbr byl už nepravomocně odsouzen k podmíněnému trestu v jiném případu, který se týká korupce a ovlivňování výsledků zápasů.