OnlyFans je server, na němž lidé nabízejí erotický obsah. Zákazníci si často myslí, že za fotky či videa platí přímo tvůrcům obsahu, jenže spíš komunikují s chattery najatými agenturou, která daný profil spravuje. Právě na agentury si nyní kvůli doměřování daní posvítila Finanční správa, která pro ČT24 popsala, co jí na nich přijde podezřelé. V těchto dnech se její analytici zaměřují i na e-shopy.
Bez oblečení i příjmů? Finanční správa se zaměřila na erotický server OnlyFans
Češi publikující obsah na platformě OnlyFans, již tvoří z naprosté většiny sex a porno, podle dat platformy poskytnuté Finanční správě loni vydělali přes půl miliardy korun. Takzvaných „content creators“, tedy tvůrců obsahu, jsou tisíce. Daňová přiznání některých však podle analytiků Finanční správy nesedí.
Podezřelé jsou takzvané agentury, které například tvůrcům spravují účty, případně za ně skrze další prostředníky komunikují s předplatiteli. Označují to za marketingové služby – podle svých daňových přiznání ale údajně nepříliš úspěšné, neboť tvrdí, že jsou ve ztrátě.
„Některé agentury vykazují nižší příjmy, než podle našich informací obdržely od tvůrců obsahu. U některých jsme pak detekovali velmi nízkou ziskovost, která může svědčit o umělém navyšování nákladů,“ popsal mluvčí Finanční správy Patrik Madle. Správa pracuje tak, že porovnává informace z různých zdrojů a hledá nesrovnalosti.
Agentury přitom nemají žádný smluvní vztah přímo s platformou. V tomto modelu existuje smluvní vztah jen mezi platformou a tvůrcem obsahu, kterému OnlyFans vyplácí finanční prostředky. Tvůrce obsahu pak část těchto finančních prostředků hradí agentuře za poskytnuté služby. Smluvní vztah s agenturou tedy mají tvůrci obsahu, kterým pomáhá zvýšit jejich tržby a dosah.
Analytici zkoumají i samotné tvůrce
„V rámci daňových kontrol vedených u tvůrců obsahu bylo zjištěno, že tito tvůrci odevzdávají určitou, mnohdy majoritní část svých příjmů právě agenturám,“ uvádí analytici Finanční správy. V klidu ale nyní nemusí být ani někteří tvůrci obsahu, kteří se na agentury nespoléhají. Finanční správa potvrdila, že aktuálně prověřuje daňovou povinnost u třiceti tvůrců obsahu. V tomto případě se jedná o příjem ze samostatné činnosti.
ČT24 nedávno popsala, že z popularity platformových taxi služeb zase profitují takzvané flotily. To jsou právnické osoby zajišťující vztah mezi platformou a řidičem, který pod flotilou jezdí za provizi, již jí odvádí. Na různé dohody či pracovní smlouvy tak mohou jezdit i ti, kteří nepodnikají. Liší se od zmíněných agentur, které na rozdíl od flotil smluvní vztah s platformou nemají.
V případě flotil Finanční správa mluví o tom, že řeší stamilionové daňové úniky, v případě takzvaných agentur ale ještě nelze uvést konkrétní částku. „V současné době zkoumáme plnění daňových povinností u agentur včetně všech uplatněných nákladů,“ sdělil mluvčí správy Madle.
Příjmy z on-line platforem nejsou v daňových přiznáních vykazovány odděleně a mohou být vykazovány jako příjmy z podnikání, případně jako ostatní příjmy, pokud aktivita nenaplní znaky podnikání. OnlyFans si bere dvacet procent z výdělků všech tvůrců. Popularita webu spuštěného v roce 2016 vzrostla za pandemie, díky čemuž měl do listopadu 2023 příjmy 6,6 miliardy dolarů. Potýká se však s mnoha obviněními týkajícími se sexuálního zneužívání dětí nebo sexuálního vykořisťování.
Řeší se i e-shopy
Finanční správa se také koncem srpna zaměřuje na e-shopy. Analytici detekovali v rámci první fáze prověřování v této oblasti celkem 734 milionů korun nezdaněných tržeb. V hledáčku mají být nejprve ty e-shopy, které buď nepřiznávají vůbec žádné příjmy, nebo nejsou zapsány jako plátci DPH, přestože tuto povinnost kvůli výši svého obratu velmi pravděpodobně mají.
Poradenská kancelář Rödl & Partner informuje, že pokud si provozovatelé e-shopů uvědomí, že nějaké příjmy opomněli přiznat, je stále možné situaci napravit. Klíčové je ale jednat dříve, než se zapojí úředníci. Pak bude stále platit povinnost uhradit úrok z prodlení, lze ale požádat o jeho prominutí. Pokud se ukáže, že šlo o úmyslné a rozsáhlejší krácení daně, může daňová správa předat celou věc policii.
„Častou chybou bývá, že podnikatelé překročí limit a registraci k DPH přehlédnou – přitom povinnost vzniká zpětně a finanční úřad může doměřit daň včetně úroků,“ prohlašuje daňový poradce Michael Pleva.