Armádní dokumenty bych ukázal znovu, říká Růžička. Únik je chybou, věří Žáček

Martin Machorek

před 36 m minutami | Zdroj: ČT24

29 minut Události, komentáře: Pavel Růžička (ANO) a Pavel Žáček (ODS) o armádních dokumentech Zdroj: ČT24

Za zveřejněním dokumentů, které mají ukazovat údajné sledování opozice armádou, si poslanec ANO Pavel Růžička stojí. V Událostech, komentářích moderovaných Janou Peroutkovou řekl, že ho ale mrzí zneužití ruskou propagandou. Poslanec Pavel Žáček (ODS) s Růžičkovou interpretací dokumentu nesouhlasí a považuje za chybu, že se spisy dostaly na veřejnost. Náměstek ministryně obrany František Šulc v Interview ČT24 vedeným Danielem Takáčem potvrdil slova náčelníka generálního štábu Karla Řehky, který sledování opozice či jiného politického subjektu kategoricky odmítl.

Dokumenty, které na sociální síti X zveřejnil Pavel Růžička, vyvolaly otázky o tom, zda armáda sledovala politickou opozici, z čehož ji Růžička obvinil, a jak se dostaly na veřejnost. „Chtěl bych kategoricky popřít, že by armáda sledovala opozici, nebo že by sledovala jakýkoli jiný politický subjekt nebo jakékoli jiné občany České republiky. Tohle prostě neprobíhá, nikdy nebylo nic takového nařízeno a nemůže to ani probíhat. Na nikoho nevedeme žádné složky,“ odmítl Růžičkova slova už v pondělí Řehka. Informační a kybernetické síly armády byly podle něj reálně zapojeny do monitorování hybridního působení a možného ovlivňování voleb pouze před posledními sněmovními volbami, kdy byly součástí pracovní skupiny vytvořené na základě usnesení Bezpečnostní rady státu.

To si myslí také Žáček. „Vyloučil bych, že se dělají svazky na opoziční poslance, je to reakce na hybridní působení, které zde je. Armáda se na to musí připravovat, aby byla připravena na fázi horkého souboje. Kdybychom měli úplné dokumenty, a ne útržky, tak bychom došli k závěru, že to bylo udělané podle nějakých metodik, že cílem je ochrana Česka a kybernetického prostředí a že to v zásadě dělá každá armáda,“ řekl poslanec. Únik je chyba, shodují se Žáček a Šulc Růžička si však za svým názorem, že dokument vypovídá o problematických praktikách armády, stojí. Zároveň poukázal na skutečnost, že původně byla zpochybněna i pravost dokumentů. „Byl jsem označen za lháře, vezměte si ten posun – Růžička lže, dokumenty neexistují, potom dokumenty jsou pravé, ale musíme zjistit, odkud unikly,“ popsal člen ANO. Způsob, jakým dokumenty, které se staly předmětem debaty, unikly, je v současné době předmětem vyšetřování orgánů činných v trestním řízení, potvrdil náměstek Šulc. Záležitost dle něj zároveň řeší inspektor náčelníka generálního štábu. Únik dokumentů na veřejnost považuje náměstek za politováníhodný.

29 minut Interview ČT24: Náměstek ministryně obrany František Šulc Zdroj: ČT24