ANO má zásadní připomínku k zápisu ze schůzky o důchodech. Rétorika prezidenta nás překvapila, řekl Havlíček

Hnutí ANO podalo zásadní připomínku k zápisu ze schůzky na Hradě, kde jeho představitelé jednali o důchodové reformě s prezidentem Petrem Pavlem a ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL). Místopředseda ANO Karel Havlíček novinářům ve sněmovně řekl, že se opoziční hnutí s ministerstvem práce neshodlo ani na způsobu, ani na nezbytnosti zvyšování věku odchodu do důchodu.

Pavel ve středu zdůraznil, že si stojí za výroky po jednání o důchodové reformě. Na tiskové konferenci minulý týden oznámil, že na budoucím prodlužování věku odchodu do důchodu je shoda a že debata se dále povede nad způsobem výpočtu. ANO se však k dohodě nehlásí. „Považujeme za zásadní sdělit, že u stolu spolu s (předsedkyní poslaneckého klubu ANO) Alenou Schillerovou a Karlem Havlíčkem bylo celkem patnáct lidí, kteří obsah jednání slyšeli,“ poznamenala ve středu prezidentská kancelář.

Na jednání podle Havlíčka padlo, že stávající důchodový systém je neudržitelný. „Prezident a ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) deklarovali, že je třeba zvýšit věk odchodu do důchodu, ANO to ale neodsouhlasilo. Naopak rozporovalo podklady od MPSV a souhlasilo s přípravou další analýzy. Překvapila nás rétorika prezidenta, že je na tom shoda. To, že se proti něčemu kategoricky nevymezíme a jsme připraveni projít nové podklady, neznamená, že s tím souhlasíme,“ pokračoval.

„Nesouhlas vyjádřilo ANO obratem v médiích i zásadní připomínkou k internímu zápisu, který pak od Hradu hnutí dostalo. Reakce týmu prezidenta byla, že neshody se vyjasní na začátku příštího setkání," dodal Havlíček.