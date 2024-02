Ambicí STAN bylo zatřást vládou, říká Lacina. Překročili jste hranice slušné spolupráce, reagoval Havel

Během koaličního dohodovacího jednání se podařilo vyjednat to, co se nepovedlo za posledních dvacet let od vstupu do Evropské unie, prohlásil místopředseda STAN Jan Lacina ohledně dohody, že si vláda vyžádá stanoviska ekonomické a legislativní rady ohledně vstupu Česka do systému ERM II. Kdyby ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) nejmenoval zmocněnce pro euro, což vyvolalo v koalici spor, možná by podle Laciny k takové dohodě nedošlo. Ambicí STAN bylo „zatřást vládou“, řekl v pořadu Události, komentáře. Dle místopředsedy TOP 09 Matěje Ondřeje Havla Dvořákův krok vytvořil zbytečné napětí. Hnutí STAN v posledních týdnech překročilo hranice slušné koaliční komunikace, upozornil.

Ambice STAN byla „zatřást“ vládou, prohlásil Lacina. „Někteří vrcholní činitelé vlády přišli s tím, že podstatné reformy už se staly v prvních dvou letech a teď už se to dojede. To se nám skutečně nelíbilo,“ řekl s tím, že Starostové proto přešli do „ofenzivy“.

„Dohoda je úspěchem celé vlády, ale nesouhlasím se způsobem, kterým to proběhlo,“ uvedl Havel. Jednání mohlo podle něj probíhat bez zbytečného napětí. Připomněl také, že předsedkyně TOP 09 v nedávné době podotkla, že by se mohla obsadit pozice národního koordinátora pro euro. „Není potřeba mít zmocněnce na úrovni ministerstva, což vlastně není nikdo jiný než poradce ministra.“

Havel doufá, že si hnutí STAN uvědomuje, že kdyby své kroky stupňovalo, mohlo by v extrémním případě dojít k rozpadu koalice. „Hrozil by nám třeba slovenský scénář — návrat populismu,“ upozornil.

Juchelka: Vláda demagogů a manipulátorů se začíná malinko rozpadat

„Vidíme, že se koalice nějak domluvila. My ani nepředpokládali, že to bude jinak. Vlk se nažral a koza zůstala celá,“ komentoval místopředseda poslaneckého klubu ANO Aleš Juchelka, který se do debaty připojil později. „Už nemáme zmocněnce pro euro, ale pouze poradce, takže to nějakým kosmetickým způsobem jen vyměnili a zahladili spor tím, že někdo v NERV připraví do října analýzu,“ myslí si.

Celé to podle něj svědčí o slabosti premiéra, který ustoupil, i když říkal, že euro není v tuto chvíli tématem. „Tato vláda demagogů a manipulátorů se začíná malinko rozpadat,“ prohlásil.

Do konce volebního období Česko dle Juchelky nestihne podniknout žádné kroky pro vstup do ERM II. „Až v říjnu by měla být nějaká analýza. Pokud by euro tématem bylo, analýzu by vláda mohla dělat už od začátku volebního období,“ sdělil.