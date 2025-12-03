Advokát si pomohl AI. Ta citovala neexistující rozsudky, muž dostal pokutu od ÚS

Ústavní soud (ÚS) vyměřil pořádkovou pokutu 25 tisíc korun pražskému advokátovi, jenž při psaní stížnosti využil nástroje generativní umělé inteligence a výsledek dostatečně nezkontroloval. Stížnost tak odkazovala na neexistující judikaturu.
Uvedl soud v omyl a zbytečně komplikoval a zdržoval jeho postup, stojí v usnesení, které je dostupné v databázi ÚS a upozornil na ně web Info.cz. „Není podstatné, s pomocí jakých osob či nástrojů advokáti zpracují podání k soudu. Jako profesionálové znalí práva ovšem přebírají za podání plnou odpovědnost, a odpovídají tedy i za případnou halucinující argumentaci umělé inteligence, byla-li při vytvoření podání použita,“ píše se v usnesení, pod nímž je jako předseda senátu podepsaný soudce Tomáš Langášek.
Pořádkové pokuty ukládá ÚS jen zcela výjimečně. V roce 2005 pokutoval exekutora, který odmítl soudu poskytnout vyžádaný spis. V roce 2012 dostali pokutu sto tisíc korun poslanci KSČM a ČSSD. Trvali tehdy na uskutečnění veřejného jednání o čtrnácti reformních zákonech, nakonec ale do Brna nepřijel žádný jejich zástupce. Jiný případ pokuty za „halucinující“ umělou inteligenci v databázi ÚS dohledat nelze.
Formálně bezvadná argumentace vymyšlenými rozsudky
Pražský advokát stížnost podával za klienta, jenž se soudil kvůli povolení k přechodnému pobytu na území Česka. Po formální stránce působila bezvadně. „V ústavní stížnosti argumentoval celkem dvanácti rozhodnutími Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva. Po pečlivém prostudování ústavní stížnosti ÚS zjistil, že podstatná část z těchto rozhodnutí vůbec neexistuje a část je hrubě dezinterpretována,“ stojí v Langáškově usnesení.
Usnesení připomíná, že smyslem povinného právního zastoupení je to, aby komunikace s ÚS měla náležitou formální a věcnou úroveň a aby stěžovatelé nedopláceli na případnou neznalost ústavního práva nebo procesních předpisů. „Komunikace s ÚS nemůže probíhat na náležité formální a věcné úrovni, pokud by právní zástupci stěžovatelů nesmyslně zatěžovali ÚS podáními, ve kterých argumentují neexistujícími právními prameny,“ pokračuje usnesení. Odhalení výmyslů a nepřesností prý bylo poměrně náročným procesem.
Advokát nyní musí vady stížnosti odstranit. Webu Info.cz potvrdil, že opravdu použil při sepisování stížnosti umělou inteligenci a výsledek dostatečně nekontroloval. Zároveň vyjádřil lítost. Nástroj AI dle svého vyjádření použil jednak proto, že se na ÚS neobrací často, navíc se dostal do časové tísně. Podle Info.cz nešlo o výstup z žádné veřejně přístupné a bezplatné služby, ale z placeného profesionálního právního systému.