„Abe jednó dalši generace věděle, jak se mlovilo.“ Žáci zachytili nářečí prarodičů do zvukové mapy

„Nářečí jsou na ústupu, ale to se tvrdí už od devatenáctého století. Dnes se ústup zrychluje z toho důvodu, že je zvýšená migrace obyvatelstva. Obyvatelstvo je čím dál víc erudované,“ popsala Marta Šimečková z Ústavu pro jazyk český Akademie věd.

Nářečí mizí zejména ze Středočeského kraje. Více se používá na okraji Čech a také na řadě míst Moravy a Slezska. Zejména tam, kde se udržují folklorní tradice. Nejmladší generace už řadu výrazů vůbec nezná, od babičky si je ale ráda nechá vysvětlit. „Babička se mě zeptala, jestli nepůjdeme na zodovku, tak jsem se jí zeptala, co to je. Ona mi řekla, že je to sodovka,“ svěřila se malá Sofie. „By to bylo dobrý to ochovat, aby jednó další generace věděla, jak se mluvilo,“ hodnotí babička.

Mapa dialektů se bude postupně rozrůstat. Příští školní rok se můžou zapojit další žáci a lépe tak poznat mluvu svých předků.