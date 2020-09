Déčko představuje novinky. O ekologii poučí Rejpavá žížala a večerníček namaloval Lada

Agent v kapse pomůže se šikanou, Hudební perličky seznámí s klasikou

Z už známých pořadů se na obrazovku vrací Agent v kapse. Připraví děti na to, co je může potkat, pokud se ocitnou nečekaně samy nebo v situaci, kterou neznají a mohla by je vystrašit. „Vybrali jsme šestnáct různých témat – boj se šikanou, ztracení se na exkurzi, jízdu na koni nebo založení ohně,“ prozradil představitel titulního hrdiny Václav Jílek.

Světem klasické hudby malé diváky provede houslový virtuos Pavel Šporcl v pokračování pořadu Hudební perličky. Moderní hudbě se zase bude věnovat pokračování Pětky z garáže, která jako speciální hosty přivítá Ondřeje Gregora Brzobohatého nebo Terezu Maškovou.

Vzdělání je pro Déčko důležitým tématem. Od začátku školního roku se opět vysílá projekt UčíTelka a v rozšířené verzi pokračuje i platforma ČT edu. Jednotlivé pořady doplňuje interaktivním obsahem, hrami a aplikacemi webový portál Decko.cz.

Připravil mimo jiné čtyři nové hry, například Žížalí trenažér, který seznámí nejmenší s úlohou žížal v přírodě, nebo interaktivní pexeso Mlsní medvědi. To slouží k tréninku vizuální i zvukové paměti.