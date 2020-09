UčíTelka opět učí. Známý formát v nové podobě pomůže i rodičům a pedagogům

„Myslím si, že lidi pochopí i to zázemí školství. Že to není jenom o tom ve sborovně vzít notes na známky a učebnici a jít do třídy. Ale že je za tím spousta práce, přemýšlení o tom, jak k dětem najít lépe cestu,“ popisuje nový formát moderátorka Kateřina Bílková.

UčíTelka – kabinet v září probere mimo jiné to, jak zvládnout nástup prvňáčků do školy, jak správně držet tužku a procvičovat ruku nebo co dětem připravit do školy ke svačině.

Pauzy mezi hodinami vyplní opět hosté, tělocvik nebo hudební výchova. Tu nově povede muzikant Zdeněk Lahoda. „Já bych si s dětmi chtěl hrát a improvizovat. Naučit se nedělat z muziky vědu, ale spíš si s muzikou opravdu hrát,“ říká ke svému působení v UčíTelce Lahoda.