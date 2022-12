Policisté poprvé od zavedení hraničních kontrol nezadrželi za týden žádné běžence

Od 29. září do pondělního rána zajistila policie ve Zlínském kraji 3254 uprchlíků. Vstup do Česka od začátku kontrol v regionu odepřela 750 běžencům, dalších 322 vrátila na Slovensko. Policisté v kraji od konce září zadrželi i 34 převaděčů. Kontroly na českých hranicích se Slovenskem by měly skončit k 27. prosinci.

Ve zvýšené míře začali běženci, především Syřané, do Zlínského kraje přicházet letos v květnu. Do středy 28. září jich policie v regionu evidovala přes 3150. Hranice se Slovenskem kontrolují stovky policistů, pomáhají jim celníci a vojáci. Hlídkují na 27 bývalých hraničních přechodech v Česku. Policie hlídá i takzvanou zelenou hranici. Ve Zlínském kraji kontroluje sedm silničních a dva železniční hraniční přechody.

Běžence zajištěné v regionu policisté převážejí do migračního centra v areálu policejní školy v Holešově na Kroměřížsku, kde zjišťují jejich totožnost, berou jim otisky prstů a fotografují je. Následně policie migranty odváží do Hulína na Kroměřížsku, odkud běženci vlakem odjíždějí do jiné země, případně pokračují k vyřízení svého pobytu na území Česka. Pro migranty je tuzemsko vesměs tranzitní zemí, směřují hlavně do Německa.