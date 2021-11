Vnitro očekává osm tisíc žádostí za 300 milionů korun jako odškodnění za Vrbětice

Písemnou žádost o odškodnění bude možné podat u ministerstva vnitra od 1. ledna do 30. června příštího roku. „Na zprocesování žádostí máme 90 dní, dalších 30 dní na odeslání peněz,“ řekl Vokáč. Ve Vlachovicích v pondělí desítkám obyvatel radil, jakým způsobem žádosti podávat.

Mezi účastníky diskuse nechyběl Stanislav Maček z Vlachovic. V areálu skladů se podle něj před výbuchy nejspíše nedodržovaly předpisy. „Jestli nám někdo chce závidět odškodnění, tak nemá co. Já bych místo těch peněz byl radši, kdyby k ničemu takovému tenkrát nedošlo a ani do budoucna, doufám, nedojde. Na majetku škody nemám, ale osobně to byl zážitek takový, že při druhém výbuchu běhaly maminky pro své děti do škol a školek a odjížděly do okolí. Musí se to nějakým způsobem uzavřít, toto je jedna z cest,“ řekl Maček.

Dočkají se odškodnění za bezprecedentní trauma. Asi 8000 lidí z okolí muničních skladů ve Vrběticích bude mít nárok na peníze. Vše bude podmíněno trvalým bydlištěm, nárok budou mít i děti narozené po explozích. V ideálním případě bude jednotlivci vyplaceno cca 90 tisíc korun. pic.twitter.com/gpqIqFFnXK — Josef Kvasnička (@Kvasnicka_CT) November 15, 2021

Občané dotčených obcí mohou žádosti podle Vokáče podávat na ministerstvo vnitra poštou, datovou schránkou, případně e-mailem, avšak v tomto případě pouze s elektronickým podpisem. Nárok na odškodnění mají i děti, za něž mohou žádost podat rodiče. Nevztahuje se však na příbuzné lidí, kteří v mezidobí zemřeli. „Nárok má osobní povahu. Nevztahuje se na dědice,“ upřesňuje Vokáč.

Podle vlachovického starosty Zdeňka Hověžáka (STAN) je obec připravena pomoci lidem, kteří by měli s vyplněním žádosti potíže. Stačí se obrátit na obecní úřad. „Určitě budeme nápomocni,“ slibuje starosta.