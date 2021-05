Jarní část zlínského filmového festivalu běží on-line. Promítat se bude jen v autokině

Přes internet proběhlo slavnostní zahájení festivalu a on-line bude také pokračovat, a to až do úterní noci. „V době konání festivalu stačí přijít na náš web a vybrat si některou z deseti sekcí filmového nebo doprovodného programu. Vstoupit do nich bude možné od pátku 28. května,“ uvedla výkonná ředitelka Zlín Film Festivalu Jarmila Záhorová.

Některé filmy bude možné zhlédnout v průběhu celého festivalu, jiné budou dostupné jen v předem určené časy. I doprovodný program se bude odehrávat na internetu, organizátoři pro něj postavili speciální studio ve zlínských filmových ateliérech. Vysílat se z něj budou besedy a rozhovory s tvůrci.