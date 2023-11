Průměrná teplota na Antarktidě se zvýšila za rok o čtyři stupně. Nejjižnější kontinent se mění před očima

„Ta největší změna se udála v posledních dvou letech, kdy došlo k nebývalému nárůstu teplot vzduchu, ale mělo to i odraz v podobě ústupu místních ledovců a jejich ztenčování a změny permafrostu,“ přiblížil Nývlt.

„V současné době jsou největšími hrozbami životního prostředí na Antarktidě rozmach turismu, nezákonný rybolov a očekávaný tlak na využívání přírodních zdrojů,“ vyjmenovává Zdeněk Venera, který je zástupcem Česka ve Výboru pro ochranu životního prostředí, poradním orgánu Konsultativního shromáždění Antarktické smlouvy. Antarktidu v posledním roce navštívilo zhruba 106 tisíc registrovaných turistů. K rázným opatřením ale podle Venery okolní země nepřistoupily kvůli obavám o ztrátu zisku z turismu.

Investice do polárního výzkumu

Vědecké týmy Masarykovy univerzity na Antarktidě zkoumají odezvu tamních geosystémů a ekosystémů na změny přírodního prostředí, mapují antarktické prostředí od geologie až po živé organismy a popisují nové druhy. „Pokud chceme vědět, jaké dopady bude mít probíhající klimatická změna na přírodní prostředí, tak musíme vědět, jak Antarktida vypadá v současnosti a jak se nám do budoucna bude měnit,“ podotkl Nývlt.

Podle náměstka ministra životního prostředí Jiřího Lehejčka je investice do polárního výzkumu pro Česko stejně výhodná jako investice do kosmického výzkumu. „Investice do těchto výzkumů se společnosti několikanásobně vrátí v technologiích a ve znalosti klimatické změny, krize biodiverzity i znečištění,“ řekl.