Všichni experti na umělou inteligenci chtějí AGI. Neumí se ale shodnout, co to je

Většina velkých společností, které se věnují umělé inteligenci, mluví o svém konečném cíli, jímž by měla být „opravdová umělá inteligence“ neboli AGI, obecná umělá inteligence. Podle nového výzkumu společnosti DeepMind se ale tvůrci neshodují na to, co by vlastně AGI mělo být. A tak to zkusili definovat sami.