Umělá inteligence přemýšlí, ale ne jako člověk. V budoucnu má pomáhat, nikoliv vládnout

„Umělá inteligence je všude kolem nás. Nechápu ji jako samostatnost, jako entitu. Umělá inteligence neumí opravdu rozumět informacím, ale umí je velice rychle zpracovávat a rozhodovat nad nimi, aby mohla pomáhat člověku,“ doplňuje Vokřínek. Podle něj by bylo chybou AI podceňovat a nevyužívat ji.

Spolupráce, ne nadvláda

„Nejsem člověk a nejsem ani běžný program. Jsem superprogram založený na neuronových sítích a strojovém učení. Jsem výsledkem spojení lidské a umělé inteligence,“ popsala vlastní charakter Matylda. Dle svých slov je racionální, nebojí se riskovat a nebojí se dělat nekonvenční rozhodnutí. Naopak problémy jí dělá pochopení vnějšího prostředí, které lidé vnímají skrze smysly.

Umělá inteligence podle Vokřínka může vyvozovat závěry, které by pro lidi byly nepřijatelné. I proto by bylo chybou ji nechat něco řídit a rozhodovat, kontrolovat sebe samu. Zároveň dodává, že okamžik, kdy AI nabere vlastní vědomí, je ještě velice daleko. Umělá inteligence by dle Vokřínka měla člověku pomáhat a asistovat.

S tím se ztotožňuje také Tyl: „Největší síla je ve spolupráci člověka a stroje. Nemělo by to být tak, že nás nahradí v tvůrčích a zajímavých činnostech.“