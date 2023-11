V Praze našel nové zaměstnání špičkový americký vědec, který přišel o kariéru v sexuální kauze

V témže roce se vzdal také nabídky práce na Newyorské univerzitě. Stalo se to poté, co na veřejnost pronikly informace o jeho kauzách – a na univerzitě se proti němu vzbouřili studenti. I tam ale přírodovědec uváděl, že je nevinný a že se nakonec ukáže pravda, která ho očistí a on se bude moci vrátit ke svému výzkumu.

Dále se mělo ukázat , že jako šéf vytvořil ve své laboratoři prostředí, kde se vyplácelo provokování se sexuálním podtextem. A ani to nebylo všechno. Měl totiž také vyhrožovat jinému členovi fakulty, který odmítl uvolnit místo ve své laboratoři vědkyni, kterou si Sabatini později vzal za ženu. Důsledkem byla podle vyšetřování právníků všudypřítomná atmosféra strachu z odplaty. Sabatini měl často naznačovat ostatním členům své laboratoře, že pokud o něm podají vyšetřovatelům pro něj nepříznivé informace, bude to pro ně mít „kariérní důsledky“.

Podle starších článků v Science proběhlo na podnět jedné ze studentek nezávislé vyšetřování právní kanceláří, která nebyla s univerzitou nijak spojená. Tato detailní zpráva měla 248 stran. Tvrdí, že Sabatini navázal tajný sexuální vztah s vědkyní Kristin Knouseovou, která si na něj posléze stěžovala. Měl s ní mít sexuální vtah přímo na ústavu, a to přesto, že to jeho pravidla explicitně zakazují. Největším problémem přitom podle zprávy bylo, že v té době byl jejím vedoucím v programu, který sám řídil – a očekávalo se od něj, že jí napíše v budoucnu doporučující dopisy.

Roku 2021 ale jeho vynikající vědeckou kariéru přerušila kauza. Ústav, kde 24 let pracoval (Lékařský institut Howarda Hughese) mu dal výpověď poté, co skončilo vyšetřování toho, jak se choval na pracovišti. A ve stejnou dobu rezignoval z neziskového Whiteheadova institutu na Cambridge, kde sídlila další jeho laboratoř. „Doktor Sabatini porušil zásady Institutu týkající se sexuálního obtěžování a další zásady, které nesouvisejí s pochybením při výzkumu,“ zdůvodnila tehdy ukončení spolupráce ředitelka institutu. Co se stalo?

Za ně by měl dalších pět let znovu spustit výzkum rakoviny, buněčné signalizace a dalších oborů, v nichž tolik vynikal. Deník Boston Globe tehdy ale také upozornil, že pro Sabatiniho bude problémem najít pracoviště, které by ho zaměstnalo – a že by si dokonce možná musel postavit vlastní laboratoř. „Pokud se chystáte založit vlastní laboratoř jako ostrov, bylo by to… obtížné,“ uvedl jeden expert pro výše zmíněný deník. „Byl by to zajímavý experiment – opravdu mě nenapadá příklad, kdy by se to udělalo,“ dodal. Nakonec Sabatini ale nic takového nemusel řešit.

Vloni v říjnu měl totiž vědec přednášku v Praze, kde došlo k prvnímu kontaktu s českými vědci z ÚOCHB. Sabatini se osobně znal s významnou českou expertkou na rakovinové nádory Zuzanou Kečkéšovou, která na Whiteheadově institutu v minulosti pracovala.

Po dalším vyjednávání a několika návštěvách Prahy nakonec Sabatini místo dostal a stal se od října vedoucím vlastní výzkumné skupiny. Vedení ÚOCHB si je podle svého vyjádření vědomé problémů, která Sabatini má. Ředitel ústavu Jan Konvalinka k tomu uvedl: „Jsme přesvědčeni, že doktor Sabatini byl za své předchozí činy dostatečně potrestán – i když ÚOCHB by postupoval jinak – a že vědecké komunitě nejvíce prospěje, když se tento brilantní vědec vrátí ke svému výzkumu. Česká i světová vědecká komunita může jen získat, když dá Davidu Sabatinimu druhou šanci.“

Podobně jako profesor Konvalinka podporuje příchod Davida Sabatiniho do ÚOCHB i vedoucí juniorské vědecké sekce Zuzana Kečkéšová, která je zároveň etickou zmocněnkyní ÚOCHB: „Jsem si dobře vědoma kontroverze, která přerušila kariéru doktora Sabatiniho, a chápu její komplexní povahu, která stále rezonuje v americkém akademickém prostředí. Zároveň se nedomnívám, že by vyškrtnutí doktora Sabatiniho ze seznamu osob, jež mohou ještě někdy zastávat nějakou funkci, a rozdávání dodatečných exemplárních trestů pomohlo vyřešit strukturální problémy žen ve vědě.“

Negativní reakce v české vědě

Nástup Sabatiniho na ÚOCHB vyvolal mezi řadou českých vědců negativní reakce. Vyjádřil se například ředitel brněnského vědeckého konsorcia CEITEC Pavel Tomančák, který na X napsal, že přijetí Sabatiniho rozbije křehkou vědeckou komunitu v Česku. Pro Českou televizi to upřesnil: „Případ Davida Sabatiniho rozděluje vědeckou komunitu v USA. Obávám se, že kolegové na ÚOCHB udělali svým rozhodnutím z tohoto čistě amerického problému problém český. A česká věda má svých problémů dost.“ Poznamenal, že osobně s tímto rozhodnutím nesouhlasí: „Znám a respektuji lidi a instituce, které udělaly rozhodnutí zbavit Davida Sabatiniho vedoucích funkcí ve vědě. Jsem přesvědčen, že pro to měli pádné důvody. První reakce jsou celkem očekávaně velmi negativní. A obávám se, že obzvláště v USA nebudou ve veřejné diskusi rozlišovat mezi ÚOCHB a dalšími institucemi v malé České republice.“

„Přijeďte dělat výzkum do východní Evropy, tady se vás nic ptát nebudou,“ komentoval situaci Petr Nguyen z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. S ironickým příspěvkem přišlo sdružení Věda žije:

Česká věda dokáže být neuvěřitelně tolerantní - prof. Kovář dostal druhou šanci na @vsecz , Vadim Strielkowski na @CZUvPraze , prof. Adam je stále na @MENDELUcz a teď příjde i Martin Sabatini na @IOCBPrague 1/2https://t.co/71AIFbo8hU — Fórum Věda žije! (@Vedazije) November 14, 2023

Obsáhle pro Českou televizi komentovala Sabatiniho nástup socioložka Marcela Linková, která se věnuje výzkumu a hodnocení vědecké práce z genderové perspektivy. „Já to jako problematické vnímám, právě z toho důvodu, že doktor Sabatini povede laboratoř a bude opět odpovědný za juniorní kolegyně a kolegy. Z veřejně dostupných informací, které mi jsou k dispozici, si nejsem jistá, do jaké míry došlo na straně doktora Sabatiniho k reflexi toho, co se stalo a že mít sex s podřízenou, na jejíž kariéru máte vliv, je špatně – a navíc u toho porušíte pravidla svého zaměstnavatele. “

K tomu podle ní přistupuje další problém: že se v České republice v této oblasti postupuje velice pomalu a kauzy, které se zde v uplynulých letech řešily, jsou extrémní ve své závažnosti. „Navíc ÚOCHB je přední institucí českého výzkumu. Jak se tedy mohou cítit osoby, které takové chování zažily? Budou mít důvěru v to, že by instituce jejich situaci řešila? Před vedením ÚOCHB tedy stojí v tomto ohledu velká výzva – vytvořit důvěru mezi svými pracujícími, že by takové situace řešil.“ Současně ale Linková přiznává, že chápe důvody, proč se ÚOCHB rozhodl dát Sabatinimu druhou šanci. „Obecně si myslím, že je důležité vytvářet prostor pro to, aby se lidé ze svých chyb mohli poučit a jít dál. Chyby děláme všichni, i hodně velké chyby. Jak už jsem ale naznačila, jsou zde ale klíčové dva aspekty. Jedním je sebereflexe a přijetí odpovědnosti za vlastní selhání. To bývá pro lidi obtížné, ale bez toho vlastně k posunu nemůže dojít. Druhý je ten, aby s informacemi o chování doktora Sabatiniho na bývalém pracovišti vedení ÚOCHB aktivně pracovalo.“

A vidí také možnosti, jak by ústav mohl s touto situací nakládat. „Je zřejmé, že ústav bude pod drobnohledem. Podle informací, které mám k dispozici, pracuje ÚOCHB na vytvoření interních opatření pro tyto případy, kromě toho, že již mají nastavené pozice tzv. ethics proxies. Věřím, že i z toho, že na jmenování doktora Sabatiniho se už objevily reakce, které jsou i velice kritické, bude ÚOCHB k tomuto přistupovat vysoce odpovědně.“

Podle ní jsme v České republice v této otázce v situaci, kdy vysoké školy a instituce z větší části nemají definované to, co je nepřijatelné a nevhodné chování. „Rozhodně zde též panuje nižší citlivost k tomu, co přijatelné není, a případy z posledních let napovídají, že může jít i o generační rozdíly ve vnímání těchto hranic. Co bych ráda zdůraznila, je, že roste podíl institucí, které tomuto tématu věnují pozornost,“ uvedla.

Naopak podle ní chybí jasné postupy pro nahlašování případů a instituce si také často nejsou jisté ohledně možných sankcí. „Nejsem si vědomá, že by zde existovala vysoká škola nebo výzkumný ústav, který by přímo zakazoval sexuální vztahy mezi studujícími a vyučujícími nebo mezi osobami v nadřízené a podřízené pozici. Často zde slyšíme argument, že jde o dvě dospělé osoby, které vědí, co dělají. Je ale nutné si uvědomit, že tyto vztahy jsou z principu vztahy závislými. Studující nebo juniorní vědkyně a vědci jsou závislí na pedagozích a vedoucích či školitelích.“

Naprosto klíčová je podle ní jasná otevřená komunikace a přístup zaměřený na oběť. „Ten přístup totiž pomáhá vytvářet kulturu, kdy je možné otevřeně hovořit o formách chování, které už jsou za hranou a řešit je citlivě k nahlašující osobě. Samozřejmostí by měla být ochrana nahlašujících osob před zastrašováním či vydíráním. K tomu bohužel velice často dochází,“ dodává.

„Potížista“ v Praze

„Přijali jsme ho do funkce seniorského vedoucího ústavu; jde o standardní tříletou smlouvu s možností prodloužení,“ uvedl Konvalinka pro Českou televizi. Ackmanův přislíbený dar pro Sabatiniho neměl na jeho přijetí podle Konvalinky žádný vliv. „Jeho práci budeme financovat podobně jako jiné seniorní skupiny. Očekává se, že potom bude získávat granty.“ O ně by měl soutěžit podobně jako jakýkoliv jiný vědec – může se tedy ucházet například o granty české Akademie věd, soukromé, ale i evropské.

Hlavním důvodem přijetí byly podle Konvalinky Sabatiniho vědecké zkušenosti a také podobnost jeho výzkumu tomu pražskému. „Je to pravděpodobně jeden z nejvýznamnějších žijících biologů. Jeho vědecké projekty se skvěle doplňují s chemií, kterou umíme my. Toho si všimli mí kolegové, kteří strávili roky na Harvardu a MIT. Z toho vyústila spolupráce, díky které teď doktor Sabatini u nás je,“ argumentuje Konvalinka.

Podle Konvalinky navíc Sabatini odešel kvůli porušení pravidla, které na evropských univerzitách vůbec neexistuje – tedy nenahlášení vztahu se studentkou. Nebojí se ani toho, že by angažování tohoto vědce poškodilo pověst české vědy – naopak to podle něj může mít pozitivní důsledky. „Těch zpráv je několik. Za prvé, že česká věda je tak dobrá, že může přilákat špičkové vědce ze zahraničí. Za druhé, že jsme tak sebevědomá instituce, že zvládneme i nepříjemné PR, které se může objevit. Jsem přesvědčen, že dlouhodobě se to české vědě vyplatí.“

Samotný Sabatini pro Českou televizi uvedl, že poslední dva roky pro něj byly velmi náročné, šlo pro něj o nejsložitější období v životě. Uvedl tak, že si Prahu vybral sám, nikoliv proto, že by měl nouzi o nabídky. Měl několik dalších nabídek z různých zemí, včetně USA a několika evropských států.

Jako problematickou nevidí jeho akvizici ani předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová. Ta je v tomto případě důležitá proto, že ÚOCHB právě pod Akademii věd spadá. Sabatini je podle ní naprostá špička v oboru molekulární biochemie. „O tom není pochyb. Náš ústav se s ním dohodl, že nastoupí na pozici vedoucího vědecké skupiny. Protože jsou naše ústavy samostatné právnické osoby, tak je to plně v jejich kompetenci.“

O vědcově minulosti ví, že není bez poskvrny. „Vím, že s ním byly nějaké problémy ve Spojených státech. On se z části provinil, ale z informací, které mám, tak součástí jeho provinění nebylo žádné násilí. Nejsem v pozici, abych přikazovala našim ústavům, koho mohou a koho nemohou přijmout. Ale v tomto případě říkám s plnou vážností, že s postupem ÚOCHB souhlasím.“

O situaci má dostatek informací; uvedla, že na ÚOCHB jeho výběr velice pečlivě zvažovali a projednali to s oběma svými radami, které tam mají, i s pověřenkyní pro etický kodex. „Z mého pohledu je všechno v pořádku. Pan profesor Sabatini samozřejmě bude povinný dodržovat všechna pravidla, která platí pro všechny ostatní zaměstnance. Včetně dodržování etického kodexu vědeckého pracovníka a etického kodexu, který se týká vztahu mezi genderem,“ dodala předsedkyně Akademie věd.

O situaci ví i ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová (TOP 09). Pro Českou televizi uvedla: „Výběr a angažování vědců je plně v kompetenci jednotlivých ústavu Akademie věd. Pevně věřím tomu, že Ústav organické chemie a biochemie AV ČR přezkoumal řádně situaci doktora Sabatiniho a na základě důkladného posouzení učinil rozhodnutí, které se odvíjelo nejen od jeho vědeckých kvalit, ale i od jeho morálního profilu.“