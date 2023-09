Ptačí chřipka míří na Antarktidu. Může tam ohrozit 100 milionů zvířat

Když se před třemi a půl roky dostal mezi lidi virus pojmenovaný později SARS-CoV-2, narazil na imunitně naivní cíl. Lidé bez protilátek mu snadno podléhali, měl proto mnohem vyšší úmrtnost než teď, když už se s ním setkal několikrát téměř každý. A v podobné situaci jsou teď podle nového výzkumu zvířata v Antarktidě.

V posledních třech letech se po většině planety rozšířila nová forma ptačí chřipky. Je vysoce přenosná, pro ptáky smrtící a na člověka se zatím přenáší jen výjimečně. Dva roky zabíjela drůbež i divoce žijící ptactvo v USA, Evropě a Asii – jen ve Spojených státech stála životy více než šedesáti milionů chovných ptáků.

Přibližně před rokem pronikla chřipka H5N1 i do Jižní Ameriky. Jen v Peru a Chile zabila víc než půl milionu mořských ptáků a navíc se dokázala přenést i na lachtany – než se virus prohnal jejich koloniemi, leželo na plážích 25 tisíc jejich mrtvých těl.

Vědci se nyní obávají, že se virus dostane i do Antarktidy, která je spolu s Austrálií jedním ze dvou kontinentů, které dosud nebyly tímto patogenem zasaženy. „Negativní dopad tohoto viru na antarktickou faunu by mohl být obrovský – pravděpodobně horší než na jihoamerickou faunu,“ varuje zpráva.

Antarktida není mrtvá

Antarktida není ani zdaleka tak prázdný kontinent, jak by se mohlo zdát. Na pevnině a okolních ostrovech hnízdí možná až sto milionů ptáků a žije bezpočet mořských savců. Řada z nich se s nepříznivými podmínkami pro život vypořádala evolučně tak, že žije v obrovských koloniích. To jim pomáhá lépe odolávat chladu a větru, ale také je to ideální prostor pro přenos nakažlivých nemocí, jako je právě ptačí chřipka H5N1.