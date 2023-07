K Zemi spadne satelit. ESA se pokusí zařídit, aby se zřítil do oceánu

Družice okolo naší planety obíhala téměř pět let, a to ve výšce 320 kilometrů nad zemským povrchem. Teď každý den klesne přibližně o kilometr, dolů ji táhne mimo jiné zemská gravitace, ale přispívá k tomu i sluneční aktivita. Směrem k Zemi ji postrkuje sluneční vítr – jeho aktivita je ale těžko předpověditelná, takže ESA neví, kdy k pádu dojde.

Podle expertních odhadů by se to mělo stát někdy na přelomu července a srpna, přesněji to ale žádné modely zatím spočítat neumí.