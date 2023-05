Vesmírná laboratoř Skylab odstartovala před 50 lety. Její první problémy vyřešil slunečník

Trojčlenná posádka v lodi Apollo – až na chybějící měsíční modul stejné, jako létala k Měsíci – odstartovala do vesmíru 25. května 1973. Na astronauty čekala řada úkolů a vědeckých experimentů, nejprve ale museli zprovoznit stanici a hlavně se pokusit opravit ty nejhorší závady. První pokus o rozevření zaseklého slunečního panelu sice nevyšel, na druhou stranu se ale podařilo rozvinout nouzový „slunečník“ a teplota uvnitř Skylabu se ustálila na přijatelných 30 stupních Celsia.

Po připojení Apolla se také astronauti mohli ze stísněné lodi přesunout do prostorné kosmické laboratoře, největšího obydlí, které do té doby člověk do vesmíru vyslal. Válcovitá stanice, která díky slunečním panelům připojené solární observatoře vypadala tak trochu jako větrný mlýn, byla 26 metrů vysoká a v průměru měla téměř sedm metrů. Skylab měl dvě patra: dole byla umístěna laboratoř a dvě obytné místnosti, v horním patře pak skladovací prostory.

Lidé na palubě

První posádka se kromě oprav samozřejmě věnovala také vědecké práci, pokud to tedy umožňoval omezený přísun elektřiny. Na řadu přišly například lékařské pokusy nebo pozorování Země a Slunce. Po dvou týdnech se také inženýrům na zemi podařilo vymyslet způsob, jak uvolnit zaseklé křídlo solárních panelů. Astronauti se při druhé vycházce do vesmíru pořádně zapotili, nakonec se jim ale podařilo přestřihnout kus kovu, který panel blokoval, a Skylab byl rázem mnohem výkonnější.

Astronauti mise Skylab 2 (na emblémech ale měli kvůli menšímu zmatení vyšito Skylab I) strávili ve vesmíru čtyři týdny, po kterých se 22. června úspěšně vrátili na Zemi. Měsíc poté se na nebeskou laboratoř vypravila druhá posádka, kterou čekalo 60 dnů v kosmu, a v polovině listopadu 1973 odstartoval třetí tým, před kterým bylo čtvrt roku pobytu ve vesmíru. Třetí posádka ale byla zároveň poslední, po jejím odletu 8. února 1974 Skylab navždy osiřel. Stanice pak ještě více než pět let obíhala kolem Země.