Čeští vědci vyluštili záhadný genom nově objeveného parazita. Je mistrem genetické abecedy

„Vypadá to tak trochu jako opravený diktát nepozorného žáka základní školy, ale jak přesvědčivě ukazuje studovaná trypanozoma, dá se s tím dobře žít. Jedná se o naprosto nečekaný a dramatický odklon od standardního genetického kódu, který je podstatou všeho živého,“ dodává další z autorů objevu, Zdeněk Paris z Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR.

Nové zbraně proti virům

Tento objev je důležitý nejen pro základní biologický výzkum, ale i pro nejnovější vědecké trendy, jakým je například syntetická biologie, jejímž cílem je uměle vytvořit a vylepšit produkci a vlastnosti biologických látek pro nejrůznější účely.

Ukázalo se totiž, že překladač, který prvok využívá, neumí využít například viry. Díky tomu je tento mikroskopický organismus proti jejich útokům imunní. Zkrátka narazí na text, který nepřečtou, neví, jak buňky nakazit, a tedy se v nich ani nemohou množit. Organismus přežije a virus zemře.

Naopak vědci už umí tento překladač vzít a vložit do jiných organismů. To by v budoucnu mohlo pomoct u některých vrozených nemocí, které vznikají právě kvůli chybě v našich genech. „Potenciál do budoucna je, že celou řadu poruch, které byly v tuto chvíli neopravitelné, můžeme opravit mechanismem, který vymyslel tenhle prvok,“ dodává parazitolog Julius Lukeš.