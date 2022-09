Nasazení viru ničícího nádory vzbuzuje naději u pacientů s rakovinou, píše BBC

Odborníci zdůrazňují, že tato nová metoda vyžaduje obsáhlejší a delší výzkum, nicméně jde podle nich o naději pro větší počet lidí v pokročilém stadiu rakoviny.

Pacientem, u kterého nastala remise rakoviny, je devětatřicetiletý Krzysztof Wojkowski z Londýna. Zúčastnil se první fáze výzkumu bezpečnosti léku, jenž provádí Institut pro výzkum rakoviny a The Royl Marsden, přední britské centrum pro výzkum a léčbu rakoviny. Wojkowskému byla v roce 2017 zjištěna rakovina slinných žláz v okolí úst. I přes operaci a další léčbu se nemoc rozšiřovala a byla mu nabídnuta paliativní péče. Dostal se ale do studie léčby pomocí viru herpes simplex, který běžně způsobuje opary. Po období pěti neděl dostával každý druhý týden injekce. Ty se aplikují přímo do nádoru a napadají ho dvojím způsobem - látka vnikne do buněk nádoru, které prasknou, a aktivuje imunitní systém.