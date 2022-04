Nový lék na rakovinu prostaty funguje tam, kde chemoterapie selhala. Brzy může být dostupný

„Na povrchu buněk rakoviny prostaty se nacházejí speciální zámečky, které mají speciální tvar. Naše farmakum bylo vyvinuto tak, že má prakticky tvar klíče, který přesně pasuje do tohoto zámečku. Navíc má další vlastnost, že ho může otevřít a vstoupit přímo do buňky,“ popsala jaderná chemička z Německého centra pro výzkum rakoviny.

Léčivo už schválila Americká léková agentura, podle Benešové by farmakum mohla brzy schválit i ta evropská. Konkrétně by to mělo být do konce letošního roku. „Poté by v řádu několika týdnů až měsíců bylo teoreticky možné aplikovat toto radiofarmakum i v České republice,“ uvedla Benešová s tím, že by léčbu mohli dostávat pacienti ve velkých městech - v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě nebo Českých Budějovicích.

Budoucnost léčby rakoviny

Momentálně probíhá v Olomouci další klinická fáze, kdy se radiofarmakum testuje před chemoterapií. Právě v rámci této studie by se k léčivu mohli pacienti z Česka dostat, další možností je pak získat terapii v Německu. Této možnosti podle Benešové využila už řada pacientů z Česka a Slovenska.

Pokud jde o léčbu rakoviny obecně, je podle Benešové největší důraz kladen na prevenci. „Velmi velké úspěšnosti se těší i vylepšená diagnostika, která je soustředěna na zjištění rakoviny v dřívějším stádiu. Já věřím, že se diagnostika a terapie různých druhů rakoviny bude soustředit na takzvané kombinace, tedy že se bude kombinovat vícero druhů terapií,“ uvedla.