Začala se testovat první vakcína proti rakovině prsu. Mohla by působit na nejnebezpečnější typ

„Doufáme, že z dlouhodobého hlediska by se mohlo jednat o vakcínu, která by se podávala zdravým ženám a zabránila by u nich v budoucnosti v rozvoji takzvané trojitě negativní rakoviny prsu – tedy formy rakoviny prsu, na kterou dnes máme nejméně účinnou léčbu,“ uvedl ve svém prohlášení hlavní autor výzkumu, lékař Thomas Budd z Clevelandské kliniky.

Clevelandská klinika oznámila zahájení studie minulé poté, co americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil žádost o registraci vakcíny jako nového zkoušeného léku. Celý výzkum má ale mnohem delší kořeny, jeho začátky pocházejí z doby před přibližně dvaceti lety – celou tu dobu vědci testovali různé látky na buněčných kulturách, v počítačových modelech a na zvířatech.