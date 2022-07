Tanec galaxií. První snímek z Webbova dalekohledu představil prezident Biden

Cesta proti proudu času

Pohled tímto dalekohledem je jako nahlížení do minulosti. Světlu ze vzdálených vesmírných objektů totiž trvá miliony let, než doputuje k Zemi. A Webbův teleskop může dohlédnout tak daleko, že může pozorovat zrození prvních hvězd; podle plánů by měl umožnit sledovat událost, která se podle nejnovějších kalkulací odborníků odehrála mezi 250 miliony až 350 miliony let po velkém třesku a jíž se někdy říká vesmírný úsvit.