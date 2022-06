Robotický vrtulník Ingenuity má při letech na Marsu závratě, NASA chystá opravu

Původně NASA předpokládala, že Ingenuity může zvládnout třeba jen jeden let, který ukáže, zda je tato dopravní technologie na Marsu vůbec možná – počítalo se s tím, už při tomto prvním letu může dojít k havárii, která stroj zničí.

Ve skutečnosti ale helikoptéra letěla úspěšně už osmadvacetkrát, naposledy 29. dubna, kdy překonala vzdálenost 418 metrů. Díky tomu již NASA robota oficiálně „povýšila“ – z pouhé demonstrace technologie na oficiálního leteckého průzkummníka mise Perseverance.

Inženýři připravují změnu programování

Pro NASA by nebyl pád Ingenuity velkou tragédií – i z něj by se totiž dozvěděla řadu důležitých informací, jež by mohla využít při dalších misích. Přesto se pokusí stroj zachránit. Uvažuje tak o tom, jak problém obejít. Jednou z možností je využít jiné součásti navigačního systému, které by mohly ty nefunkční nahradit, byť ne s takovou účinností ani přesností.