Pravěká stopa odhalila nečekaný příběh krokodýla, který šlápl do vlastního exkrementu

Že jde o koprolit, naznačoval už jeho tvar, ale vědci samozřejmě provedli i analýzu – vysoký obsah vápníku a fosforu ve zkamenělém trusu dokazuje, že jde o výkal masožravce. A jeho tvar zase podporuje teorii, že je krokodýlího původu. Tito predátoři mají navíc dostatečně silné trávící šťávy, aby dokázali strávit i kosti – a v koprolitu se opravdu žádná nenašla. Podle paleontologů je tato kombinace docela přesvědčivým argumentem, že se jedná o pravěký krokodýlí trus.

Krokodýli se také pohybují dost blízko země, takže je logické, že otisk v koprolitu vytvořilo stejné zvíře, které ho vyprodukovalo. Aby se vědci ujistili, zda otisk souhlasí, obrátili se na některé z nejzkušenějších odborníků na krokodýly a testovali to na několika krokodýlích farmách.

Detektivní práce

Studovali nejen krokodýlí stopy, ale také výkaly. Když porovnali otisky dnešních čtyřmetrových krokodýlů siamských, zjistili, že stopa jejich přední nohy je téměř totožná. Vědci se také museli zamyslet nad alternativní hypotézou, kterou navrhl recenzent jejich studie – ten tvrdil, že by se mohlo jednat i o otisk krokodýlího penisu. To se nepodařilo vyvrátit, ale nenašly se ani další důkazy, které by to podporovaly.