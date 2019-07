Veselá zpráva o kravách i mumie krokodýla. Náprstkovo muzeum se proměnilo ve starověké břehy Nilu

Právě o životě obyčejných lidí vypráví druhá část výstavy. A to prostřednictvím příběhu otce, který veze svého syna do hlavního města, aby se tady vyučil písařem. Spolu s ním si otcovy rady vyslechne i návštěvník u jednotlivých exponátů. „Otec se snaží přimět svého syna, aby se dobře učil, takže mu poměrně satiricky vykládá, co je špatného na jednotlivých zaměstnáních. Mluví například o zedníkovi, o šperkaři, o truhlářích nebo o holičích a vždycky říká, jak je to lopotná práce,“ prozrazuje Onderka.

Krokodýle, nezlob se!

Cesta údolím Nilu pokračuje přes zahrady, do nichž je možné vstoupit pomocí tabletů i ve 3D. Zájemci si tu také můžou mimo jiné zahrát deskovou hru Senet, jakousi staroegyptskou obdobu Člověče, nezlob se!.

Putování končí v takzvaném zásvětí, tedy v místě, které představuje posmrtný život. Tady lidé narazí na exponáty zvířecích mumií. „Máme tu například mumifikovaného krodýla, který, zdá se, zemřel stářím ve vysokém věku. Byl to majestátní kus. S největší pravděpodobností se jednalo o posvátné zvíře, bylo chováno v chrámovém komplexu, byly mu přinášeny obětiny a žilo asi v lepších podmínkách než tehdy většina obyvatel nilského údolí,“ popisuje jedno z vystavených mumifikovaných zvířat Onderka.

Na březích Nilu mohou návštěvníci v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur pobývat až do února příštího roku. Výstava vznikla u příležitosti padesátého výročí samostatné egyptologické sbírky této instituce. Tu muzeum připomíná více akcemi, program vyvrcholí příští rok v červnu výstavou Sluneční králové.