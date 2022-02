Reinfekce „neviditelným“ omikronem jsou výjimečné. Očkovaných se prakticky netýkají, ukazují data z Dánska

Variantě omikronu BA.2 se také říká „neviditelná“, protože se hůře odhaluje některými druhy PCR testů. Omikrony BA.1 a BA.2 se od sebe liší asi čtyřicítkou mutací. Tento rozdíl je poměrně významný, nebyl ani mezi některými jednotlivými variantami. V Dánsku tvoří BA.2 více než 88 procent případů, ve Spojeném království, Jihoafrické republice a Norsku začalo procento případů také přibývat.

WHO uklidňuje

Epidemioložka Světové zdravotnické organizace (WHO) Maria van Kerkhoveová v úterý zopakovala, že neexistují důkazy, že by nákaza subvariantou BA.2 měla závažnější průběh než infekce BA.1. „Nesledujeme rozdíl v závažnosti průběhu BA.1 ve srovnání s BA.2,“ řekla podle agentury AFP. Uvedla také, že BA.2 by měla být nadále klasifikována jako „varianta vzbuzující obavy“ a že by stále měla být označována jako omikron.