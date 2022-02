Lidský mozek začíná zpomalovat až po šedesátce, odhalil výzkum

S přibývajícím věkem se sice lidská reakční doba opravdu prokazatelně zpomaluje, ale nová studie tvrdí, že to není proto, že by rychlost zpracování dat v dospělém mozku klesala.

Je to proto, že „reakce je zpomalena jinými faktory, než je samotná inteligence nebo duševní bystrost,“ uvedl hlavní autor studie, německý psycholog Mischa von Krause z Heidelberské univerzity. „Náš výzkum ukazuje, že toto zpomalení není způsobeno snížením rychlosti kognitivního zpracování,“ řekl von Krause. „Až do starší dospělosti se rychlost zpracování informací v námi studovaném úkolu téměř neměnila.“

Reakce zpomalují, intelekt ne

Podle von Krauseho výzkumů se ukazuje, že s přibývajícím věkem člověk ztrácí impulzivitu a po dvacítce se začínají zpomalovat i fyzické reflexy. Tyto faktory mají významný dopad na to, jakou rychlostí člověk reaguje na okolní svět, a reálně proto zpomalují to, jak lidé po dvacítce reagují na vjemy. Příčinou tohoto zpomalení ale rozhodně není to, že by dospělý mozek začal být méně bystrý.

„Pomalejší reakce můžeme vysvětlit tím, že lidé se s přibývajícím věkem stávají ve svých rozhodnutích opatrnějšími a snaží se více vyvarovat chyb,“ vysvětluje von Krause. „Zároveň se s rostoucím věkem zpomalují i motorické procesy, tedy například mačkání kláves pro odpovědi v experimentu.“ Tyto faktory podle něj starší studie nebraly dostatečně v úvahu.

Milionový experiment

Pro tuto studii von Krause a jeho kolegové analyzovali údaje od více než 1,2 milionu lidí, kteří se zúčastnili on-line experimentu, v němž se měřila jejich reakční doba na inteligenční test. Účastníci v něm měli za úkol stisknutím správné klávesy zařadit vybraná slova a obrázky, které se objevily na obrazovce.