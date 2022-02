Australané tvrdí, že našli vrak slavné plachetnice Endeavour. Američané objev Cookovy lodi popírají

Expedice byla přesto chápána jako zásadní úspěch, Cook byl povýšen a dostal novou loď, HMS Resolution, s níž vyrazil na druhou a posléze třetí výpravu – na ní pak zahynul oštěpy domorodců na Havaji.

Zatímco se Cook stal britskou celebritou, na Endeavour se zapomnělo. Stala se z ní obyčejná dopravní loď, která převážela zásoby na Falklandy. Nakonec doputovala do Ameriky, to už pod jménem Lord Sandwich 2. Tam ji Britové v přístavu Newport potopili, aby tak zabránili francouzské flotile vplout do přístavu a podpořit Američany. Stalo se tak jen několik měsíců před Cookovou smrtí na Havaji v únoru 1779.

Zbyly jen zlomky

Podle australského Národního námořního muzea zůstalo po dvou stoletích na dně přístavu neporušeno jen asi 15 procent lodi Endeavour. Právě to je také příčinou toho, proč je podle americké strany zatím identifikace vraku tak nejistá. „Teď se chceme soustředit na to, co můžeme udělat pro jeho ochranu a zachování,“ řekl ve čtvrtek Sumption.