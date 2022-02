Robot spojil konce střeva. Extrémně náročná operace se poprvé obešla bez lidské pomoci

Video of Watch Johns Hopkins Smart Tissue Autonomous Robot perform surgery

Od invazivního zákroku k laparoskopii

Ve spolupráci s Dětskou národní nemocnicí ve Washingtonu a Jinem Kangem, profesorem elektrotechniky a počítačového inženýrství na Univerzitě Johnse Hopkinse, pomohl Krieger vytvořit robota, který je určený speciálně k šití měkkých tkání.

S vývojem začal už před šesti lety, kdy první model sice dokázal úspěšně zašít prasečí střeva, ale potřeboval se k nim prořezat břišní dutinou, takže šlo o velmi invazivní zákrok, který se navíc neobešel bez významné lidské asistence.

Od té doby vědci vybavili robota STAR novými funkcemi pro větší autonomii a lepší chirurgickou přesnost, včetně specializovaných šicích nástrojů a nejmodernějších zobrazovacích systémů. Stroj se totiž orientuje zrakem, proto je pro něj klíčové co nejlépe vidět do střeva. Robot tak může využít neinvazivní laparoskopii, která tělo naruší jen minimálně: do střev se zavede sonda s kamerou a operačními nástroji a dochází jen k minimu řezů.