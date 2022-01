Erupce sopky u Tongy způsobila statisíce blesků. Byla to nejhlučnější událost v moderních dějinách

Tropické sopky mohou měnit klima

A jsou to právě sopky v tropech, které mají podstatně větší potenciál ovlivnit klima Země než vulkány v polárních oblastech. Stalo se to například po výbuchu sopky Pinatubo na Filipínách v roce 1991. Tehdy průměrná teplota na planetě klesla o 0,4 stupně Celsia, ačkoliv v Česku se to paradoxně výrazně neprojevilo.

Ještě výraznější dopad měla ale erupce sopky Tambora v roce 1816, která způsobila dokonce takzvaný rok bez léta. Tentokrát to ale podle prvních dat vypadá, že množství vyvrženého oxidu siřičitého je menší než 100 tisíc tun, a to zejména z důvodu krátkého trvání erupce. A to znamená, že by dopady na celosvětové počasí, respektive klima měly být naprosto zanedbatelné.