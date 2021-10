Do vesmíru poletí ve středu herec Shatner. Vstoupí do míst, kam se dosud žádný devadesátník nevydal

Raketa New Shepard společnosti Blue Origin ponese kromě Shatnera, který se proslavil rolí kapitána Jamese Tiberia Kirka, další tři astronauty. Jsou to Audrey Powersová, manažerka společnosti Blue Origin, Chris Boshuizen, bývalý inženýr NASA a zakladatel společnosti Planet Labs, která se zabývá satelitním snímkováním Země, a Glen de Vries, výkonný ředitel společnosti Medidata Solutions zabývající se klinickým výzkumem. Do vesmíru poletí ze startovací rampy ve městě Van Horn v Texasu.

Kapitán Kirk míří do kosmu

Úspěšný let by z devadesátiletého Shatnera udělal nejstaršího člověka, který by se zatím do kosmu podíval. Bude to teprve druhý pokus o let s posádkou raketového systému. Poprvé do vesmíru letěl letos v červenci, když vynesl Bezose, 57letého zakladatele Amazonu a nejbohatšího muže světa, jeho bratra Marka a další dva pasažéry 107 kilometrů do vesmíru.