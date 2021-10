Vědci našli pravěkou želvušku v jantaru. Takový objev se povede jednou za generaci, radují se

Fosilní želvuška sice navenek vypadala jako ty moderní – ale jen do okamžiku, kdy vědci prozkoumali i její vnitřnosti. „Ze všech v současnosti známých a formálně pojmenovaných fosilií želvušek, které se nám zachovaly v jantaru (zatím tři, včetně této) je to první fosilie, u níž jsme byli schopni vizualizovat její vnitřní strukturu,“ uvedl Marc Mapalo, doktorand na Harvardově univerzitě. Mapalo je hlavním autorem článku o tomto nálezu, který vyšel v časopise Proceedings of the Royal Society B.

Tato nově objevená želvuška se natolik lišila od známých exemplářů, že si vysloužila vlastní rod a jméno Paradoryphoribius chronocaribbeus.

„Objev fosilní želvušky je skutečně událostí, která se stane jednou za generaci,“ uvedl spoluautor Phil Barden v prohlášení Technologického institutu v New Jersey. Právě Bardenova laboratoř je za objev zkameněliny zodpovědná a Barden byl prvním, kdo v jantaru malého tvorečka o délce asi půl milimetru spatřil. „Nejdřív jsem si myslel, že jde o nějaký artefakt v jantaru – trhlinu nebo prasklinu, která jenom náhodou vypadá jako želvuška,“ řekl Barden. Teprve když si všimnul, že „trhlina“ má drobné drápky, došlo mu, jak vzácný objev právě sleduje.

K čemu je vzpomínka na pravěký svět

„Jako mikroorganismy žijí v měřítku, které je těžké pochopit. A přesto mají tyhle legrační malé nožičky a jakési nápadně roztomilé obličeje, které vypadají tak trošku povědomě. Vypadají jako medvídci, ostatně anglicky se jim říká vodní medvídci,“ dodal Barden.