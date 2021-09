Z La Palmy přivál oxid siřičitý. Ve velkých výškách je ho až pětsetkrát víc

Erupce vulkánu Cumbre Vieja na Kanárských ostrovech, která začala 19. září a byla první po padesáti letech, zasáhla dramaticky i ničivě do života obyvatel žijících v jeho dosahu. Kromě lávy a sopečného popela, který představuje nebezpečí pro blízké okolí sopky, se při erupcích uvolňuje i oxid siřičitý (SO 2 ). A ten se pak atmosférou šíří často i na značné vzdálenosti přesahující tisíce kilometrů – v současné době i do Česka.

Jeho množství ve vzduchu lze jak sledovat pomocí speciálních přístrojů na palubách družic, tak modelovat meteorologicko-chemickými transportními modely. Pro modely je důležité znát nejen množství SO 2 , které se do atmosféry z vulkánu uvolňuje, ale samozřejmě i proudění, které může plyn zanést do vzdálených oblastí. Je důležité zahrnout i výskyt srážek, které oxid siřičitý z ovzduší vymývají.